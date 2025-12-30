Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del Partido Nacional Libertario aborda la reunión de Johannes Kaiser con la oficina del presidente electo José Antonio Kast. ¿Se ven dentro del gabinete los libertarios? “Acá lo que nosotros estamos pensando es un apoyo de carácter institucional, y eso puede o no considerar la participación de Johannes en el gabinete”, afirma Urzúa.

El ingreso del Partido Nacional Libertario (PNL) al futuro gobierno de José Antonio Kast está lejos de ser un asunto resuelto.

Ayer martes, Johannes Kaiser, fundador de la colectividad, se reunió con Claudio Alvarado, jefe político de la oficina del presidente electo, para presentar lo que el partido ha denominado sus “líneas rojas” para eventualmente sumarse al Ejecutivo.

En conversación con EL DÍNAMO, el secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, defiende la estrategia del partido y explica que no se trata de imponer barreras, sino de presentar con claridad su identidad política. Además, aborda los desafíos que implica pasar de la oposición al Ejecutivo y descarta tensiones con el presidente electo.

“Pasamos de líneas rojas a líneas verdes”

—¿Cómo fue la recepción de la oficina del presidente electo respecto a las “líneas rojas” que planteó el partido?

—Fue una muy buena recepción. Se planteó en un tono cordial, de buena fe. Se reconocieron las coincidencias que nosotros tenemos como Partido Nacional Libertario con el futuro gobierno del presidente Kast. Se podría decir que pasamos de líneas rojas a líneas verdes. La posibilidad de incorporarnos es cierta, porque estamos con la disposición de poder avanzar en el apoyo al gobierno del presidente Kast y atender las urgencias sociales.

—¿Hubo algún reparo por parte del equipo del presidente electo respecto a las condiciones que presentaron?

—Fue una reunión de tono cordial. Más allá de los reparos, notamos que hubo una gran recepción de nuestras inquietudes y de nuestra presentación de principios del partido. Hubo una disposición muy grata para avanzar.

—Además de los temas valóricos que mencionó Johannes Kaiser, ¿qué más incluía el documento?

—Lo que buscaba este documento era dar cuenta de cuáles son los ejes en que nosotros podemos ayudar a este gobierno de emergencia. Hay materias en que estamos en contacto y vemos mucha coincidencia con el gobierno del presidente Kast; orden y seguridad, principalmente.

—¿Presentaron alguna propuesta concreta?

—Dentro de esos temas conversados se tocaron materias relacionadas con reformas al Poder Judicial, así como programas que tienen un profundo contenido ideológico que nosotros estimamos fundamental hacer presente y avanzar para que estas materias ya no sigan presentes.

—¿Por qué presentan estas condiciones? Los partidos de Chile Vamos, incluso Demócratas, no han puesto ese tipo de barrera en la negociación.

—Lo que pasa es que no son barreras. Nosotros lo que hicimos fue ir de buena fe, abiertamente, a decirles que queremos exponer cuáles son nuestros principios y ejes de apoyo institucional del Partido Nacional Libertario al gobierno del presidente electo. Desde un primer momento hemos dicho que tenemos la intención y la voluntad de apoyar al gobierno de emergencia, y consideramos que tenemos la capacidad y la intención de apoyar.

—De la misma manera, podemos tener opiniones en el aspecto político, pero siempre vamos a actuar con lealtad institucional y buscar que el gobierno del presidente Kast tenga un muy buen resultado. No es que nosotros estemos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos. Nosotros tenemos una identidad y con esa identidad los vamos a apoyar.

—¿Estas condiciones que presentan no tienen que ver con un temor a que Kast cambie o se modere en el poder; o vaya a cambiar algunas posturas siendo presidente?

—Lo que pasa es que, más allá de lo que el presidente Kast pueda desarrollar durante su mandato, nosotros estamos concentrados en decir cuál es nuestra capacidad de apoyo. Porque se pueden producir muchas cosas durante el gobierno, se pueden dar distintos escenarios, pero nuestra consideración acá es decirles quiénes somos nosotros y de qué manera podemos apoyar. Esa es la finalidad.

—En este marco de cómo pueden apoyar, ¿no se presentó la inquietud que ustedes tienen con la candidatura de la ex presidenta Bachelet a la ONU?

—No se conversó al respecto, porque nosotros entendemos que esa es una materia de política de Estado que en estos momentos la está viendo el actual presidente Boric. Y nosotros tenemos nuestra opinión como partido político, pero no es algo que entendamos que sea un elemento a tomar con especial consideración. Nosotros no tenemos una buena opinión del gobierno de la ex presidenta Bachelet, pero manifestamos que creemos que es una cuestión donde, sobre todo, hay un tema de costos que asumir en términos de representatividad, conversaciones que se tienen que dar a nivel de un eje sudamericano con las distintas cancillerías. Son cuestiones que nosotros entendemos que se pueden dar, pero mantenemos nuestra identidad respecto de lo que significaría el apoyo a esa candidatura.

—¿Qué pasaría si ustedes finalmente ingresan al gobierno y el presidente Kast decide apoyar esa candidatura? ¿No pagarían ustedes como partido un costo político al estar en ese gobierno?

—En ese escenario no me podría poner. El único escenario que yo te podría manifestar es que nosotros como Partido Nacional Libertario tenemos una identidad que está en nuestro nombre. Nosotros entendemos que la soberanía es una cuestión que se tiene que defender. Y actualmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ONU, es que están desarrollando una serie de conductas, ya sea con tribunales o con distintos programas que lo que buscan es horadar la soberanía. Nosotros creemos que el trabajo que se tiene que hacer con organismos internacionales es, sobre todo, defender nuestra soberanía como chilenos, como pueblo de Chile.

—Pero ese tema también va a ser parte de las decisiones del presidente.

—Claro.

—¿No les preocupa cómo se plantee el futuro gobierno en esa materia?

—Es algo que yo creo que en su momento lo tendríamos que conversar.

—¿Y qué esperarían?

—Esperaríamos influenciar de manera que podamos hacer valer nuestra opinión y nuestra identidad de partido.

“Los desafíos se asumen desde el momento en que uno decide participar en la arena política”

—Pasando al escenario posible de que podrían ser parte del gobierno, ¿no hay un temor a que el proyecto del Partido Nacional Libertario se diluya dentro del gobierno por los costos políticos que las eventuales crisis tienen?

—Son desafíos que se asumen desde el momento en que uno decide participar en la arena política. Nosotros comenzamos como Partido Nacional Libertario porque entendemos que hubo una degradación en la discusión política, principalmente por un predominio de ideas de izquierda, y que lo vimos en los dos procesos constitucionales. Entonces consideramos fundamental que exista un partido político que se plantee frente a la ciudadanía, frente al pueblo de Chile, manifestando que deberíamos volver a considerar que la persona está al centro de la atención, porque somos una civilización occidental que tiene tradiciones que valoran a la persona por sobre el Estado.

—Una cosa es la campaña política y el Congreso, y otra muy diferente es ser parte del gobierno, del Ejecutivo.

—Los principios son los mismos, los escenarios pueden ser cambiantes en política, pero nosotros entendemos que la prudencia y pragmatismo no deben horadar nuestra identidad como partido. ¿Por qué estamos hablando del apoyo al gobierno de José Antonio Kast en los ejes que hemos mencionado? Porque entendemos que con nuestras ideas de libertad, de mercados libres, de protección al derecho de propiedad, podemos resolver muchos de los problemas que están ocurriendo hoy en día.

—Vanessa Kaiser dijo que tenía el temor de que su hermano terminara siendo un “fusible” dentro del gobierno. ¿No existe una tensión entre el camino de consolidar el partido y ser parte del gobierno?

—No vemos esa tensión porque, nuevamente, acá estamos hablando de una participación en la arena política y Johannes ha sido muy claro en que la disposición de apoyo él la está pensando desde un punto de vista institucional, del apoyo que se puede dar desde el Partido Nacional Libertario hacia el gobierno del presidente Kast. Esto va más allá de personalismos.

—Claro, viene otra derivada respecto de lo que se puede considerar con Johannes si es que se encuentra dentro del gobierno o no, que es una cuestión que todavía no ha sido conversada. Pero, nuevamente, acá lo que nosotros estamos pensando es en un apoyo de carácter institucional, y eso puede o no considerar la participación de Johannes en el gabinete.

—¿Hay algún área del gabinete, pensando en ocupar ciertos ministerios, que les interese en particular?

—Nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de aportar en los equipos de gobierno. Hemos hecho un gran trabajo en propuestas de reforma al sistema de justicia, en materia económica, en materia de infraestructura. Es decir, nuestra intención es poner a disposición del beneficio de Chile a los distintos equipos que estuvieron trabajando en el equipo de campaña para poder ser un apoyo para el presidente Kast. Entonces, en aquellos lugares que sea necesario, nosotros contamos con la disponibilidad de apoyo y capacidad de gestión.

—¿Se sienten capaces de ocupar cualquier ministerio que se les pudiera ofrecer?

—Tendríamos que ver en particular de qué ministerio se trate, pero siempre relacionado con nuestros principios de defensa del derecho, mercados libres, propender al apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, en temas de cultura. Tenemos capacidad en distintos ámbitos, pero creo que tendrían que ser conversaciones que se den más adelante. La disposición y capacidad de gestión están.

—¿Ustedes creen que sería importante que el Partido Nacional Libertario esté presente en el comité político?

—Son cosas que se tendrían que conversar en su momento. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para ello. Estamos convencidos de que nuestras ideas tienen mucho para aportar en este momento específico que está viviendo el país. Y desde luego que esta defensa de ideas en el comité político sería una muy buena noticia.

—En cuanto a las alianzas, ¿el PNL está dispuesto a ser parte de una coalición o el diseño apunta a seguir en el camino propio del Partido Nacional Libertario?

—Nosotros estamos concentrados en apoyar en los puntos que he mencionado: seguridad, economía, temas culturales. En esa materia estamos concentrados en apoyar, y si otros partidos se suman en esa misma línea, bienvenidos. Pero nosotros estamos concentrados en hacer un apoyo al gobierno de emergencia.