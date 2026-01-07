Cinco imperdibles de Teatro a Mil 2026

El tradicional festival de teatro, pasacalles, música y actividades familiares regresa con una amplia cartelera. En esta selección destacamos las obras internaciones más aplaudidas por la crítica y el público.

El festival Teatro a Mil se ha transformado en uno de los principales eventos de su tipo a nivel mundial, es por esa razón que cada año llegan montajes desde distintas partes del mundo que han sido aclamados debido a su calidad, innovación y creatividad. Acá te presentamos cinco obras internacionales imperdibles de la edición 2026 del festival.

MÁM (Irlanda)

Reuniendo en escena al concertista irlandés Cormac Begley, a la orquesta Stargaze y a doce bailarines de la compañía Teaċ Daṁsa, MÁM propone un encuentro entre lo clásico y lo actual, lo universal y lo local. Mundialmente reconocidos por su cruce entre teatro y danza, Teaċ Daṁsa hace que ambas disciplinas crean una conexión profunda y significativa con las tradiciones, el idioma y la música de Irlanda. Estrenada en 2019, la obra fue nominada a un Premio Olivier a la Mejor Producción Nueva en 2020 y a dos Premios Nacionales de Danza del Círculo de Críticos del Reino Unido en 2022.

Cuando: Viernes 23 y sábado 24, a las 20:00 horas, y domingo 25, a las 18:00 horas, en el Teatro Municipal de Las Condes.

La Distance (Francia y Portugal)

2077. Mientras la humanidad lucha por sobrevivir, azotada por el cambio climático, parte de la población vive exiliada en Marte. De vuelta en la Tierra, un padre se esfuerza por mantener la relación con su hija, quien se ha ido al Planeta Rojo. La Distance es una miniatura perdida en la inmensidad del cosmos. A través de este escenario distópico, Tiago Rodrigues explora las consecuencias de nuestras decisiones, así como la posibilidad de comunicación entre generaciones. El artista enfrenta dos mundos e imagina su diálogo en órbita como una serie de llamadas a muy, muy, muy larga distancia. Para la ocasión, se le unen los actores Adama Diop y Alison Dechamps en una configuración interplanetaria en rotación, como dos cuerpos celestes atrapados en sus respectivas órbitas, acercándose y alejándose alternativamente.

Cuando: Viernes 9 y sábado 10, a las 20:00 horas, y domingo 11, a las 18:00 horas, en el Teatro Oriente de Providencia.

Tengo miedo torero (Italia)

Estrenada en enero de 2024 en el Piccolo Teatro di Milano, con la dirección de Claudio Longhi, llega esta adaptación del texto mordaz y visionario de Pedro Lemebel, publicado en 2001. En uno de los momentos más críticos de la historia de Chile, Tengo miedo torero encarna la inevitable parábola del deseo con precisión, a través de la pasión y la política. En los márgenes de una ciudad marcada por la censura en pleno 1986, vive la Reina de la Esquina, una travesti descolorida y solitaria que borda manteles mientras escucha canciones de amor. Un día, Carlos, un joven militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, llama a su puerta buscando un escondite para sus reuniones clandestinas. Entre ellos se forma un vínculo de complicidad, en el que la pasión amorosa de la Reina por el joven se entrelaza con el compromiso político de Carlos.

Cuando: Jueves 22, viernes 23 y sábado 24, a las 19:00 horas, en el Teatro Nacional de Santiago.

A Macbeth Song (España y Reino Unido)

Esta versión Macbeth se transforma en un concierto oscuro y poético, en el que en medio de una atmósfera de cabaret y tragedia, tres brujas —representadas por el trío musical británico The Tiger Lillies— cantan una historia de ambición, poder y culpa, invitando a una aproximación divertida, irónica y muy visual del texto que fue presentado por primera vez en 1606. Esta obra de teatro y música nos habla de manos manchadas de sangre y de la imborrable memoria de los crímenes cometidos por la avaricia desmedida.

Cuando: Jueves 15, viernes 16 y sábado 17, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Universidad de Chile (CEAC), ubicado en Providencia.

Ney Matogrosso: “Blocco na Rua” (Brasil)

Ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014), considerado por la revista Rolling Stone como la tercera voz brasileña más grande de todos los tiempos, llega por primera vez a Chile Ney Matogrosso. La leyenda viva de la música brasileña llena de energía al Festival Internacional Teatro a Mil, con su gira “Bloco na Rua”, que desde 2019 ha sido un éxito absoluto de la crítica y del público, habiendo ya pasado por varias ciudades de Brasil, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra.

Sobre el artista, la misma Rita Lee dijo que “Ney es nuestro David Bowie”.

Cuando: Martes 20, a las 20:00 horas, en el Court Central del Estadio Nacional, ubicado en Ñuñoa.