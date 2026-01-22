Los detalles del proyecto que busca conectar el Metro con el futuro tren Alameda-Melipilla

El proyecto contempla un túnel peatonal subterráneo en Estación Central y ya fue ingresado a consulta de pertinencia ambiental.

En noviembre de 2025, el presidente Gabriel Boric oficializó el inicio de las obras de construcción del futuro tren Santiago-Melipilla. El proyecto considera un trazado de 61 kilómetros, una inversión de US$1.900 millones y su entrada en operación está prevista para 2027, la cual también involucra al Metro de Santiago.

El servicio -en el marco del plan Trenes para Chile- contará con 22 trenes eléctricos y beneficiará a los habitantes de Talagante, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte y Melipilla, proyectando una demanda cercana a los 57 millones de pasajeros al año. Ahora, además, se prevé que los usuarios puedan conectarse directamente con el servicio de transporte subterráneo.

En ese contexto, la empresa estatal ingresó una consulta de pertinencia ambiental por el Proyecto de Conexión: Línea 1, Metro Estación Central y futura Estación Tren Alameda-Melipilla, con el objetivo de mejorar la infraestructura actual de la estación Estación Central de Metro y permitir la adecuada recepción de los flujos de pasajeros que generará el nuevo servicio ferroviario, junto con el aumento de demanda asociado a otros servicios de EFE -como Chillán y San Bernardo- que también conectan con la Línea 1.

“El presente proyecto, de titularidad de Metro, tiene como propósito diseñar la infraestructura necesaria para la correcta operación y combinación entre la Estación Central de EFE y la Estación Central de Metro (Línea 1), la que no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), dado que es previa a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 3 de abril de 1997”, explicó la compañía.

Conexión directa

Según la propuesta, el proyecto con un costo de US$51 millones, contempla la construcción de un túnel peatonal subterráneo de 234 metros de longitud que permitirá conectar directamente la estación de Metro Estación Central con la futura estación del tren Santiago–Melipilla, además de la modificación del acceso suroriente del sector.

Las obras consideran intervenciones en una parte de la Plaza Argentina y se emplazan en las cercanías del Monumento Histórico Conjunto de Edificios de la Estación Central de Ferrocarriles o Estación Alameda.

“Asimismo, se contempla una galería peatonal norte, de 45,7 metros de largo y un ancho de circulación de 6,8 metros, destinada a conducir a los pasajeros hacia los distintos andenes de la estación de Metro Línea 1. Para materializar la ruta de conexión entre el proyecto Tren Alameda–Melipilla y la Estación Central de Metro Línea 1, se construirá un túnel peatonal bajo el edificio comercial existente adosado a las instalaciones de la estación central de trenes, cerrando de este modo todo el circuito de intercambio subterráneo de manera segura y expedita entre ambos medios de transporte”, detalló Metro.

El ingreso de la consulta de pertinencia ambiental implica que la empresa requiere un pronunciamiento de la autoridad para determinar si el proyecto debe someterse a una evaluación ambiental más exhaustiva. Una vez obtenidos los permisos correspondientes, Metro estimó que las obras tendrían una duración aproximada de 23 meses.