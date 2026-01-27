Del calor a la lluvia, un solo paso: el disparo pronóstico para el Biobío en los próximos días

Mientras un día los termómetros llegarían a los 37ºC, en menos de 24 horas el clima cambiará rotundamente.

Temperaturas que podrían superar los 37º se pronosticaron para este miércoles y jueves en la Región del Biobío, lo que encendió la alerta ante la posibilidad de que surjan nuevos incendios en la zona, aunque el clima cambiará drásticamente el viernes, cuando se esperan intensas lluvias, las que podrían provocar problemas entre los afectados por los siniestros.

Así lo informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el que decidió actualizar la Alerta Amarilla para esa zona ya afectada por los incendios en Penco y Tomé.

“Con la actualización de esta alerta se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, señaló el organismo.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en las zonas del valle y la precordillera registrarían temperaturas cercanas a los 37°C, mientras que en la Cordillera de la Costa los termómetros oscilarán entre 31 y 36°C.

En esa línea, las autoridades llamaron a la población a extremar las medidas de autocuidado, recomendando mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y no realizar conductas de riesgo, como el uso de fuego en zonas rurales o forestales.

Del calor extremo al peligro por lluvias en el Biobío

Pero, según alertó el mismo Senapred, luego del calor extremo que afectará a la Región del Biobío, para el jueves y viernes se pronostican lluvias con viento y tormentas eléctricas.

En esa línea, el organismo dio a conocer su preocupación por las consecuencias que podrían conllevar las precipitaciones, debido al riesgo de deslizamiento en zonas sin vegetación.

“Sabemos que algunas personas están en carpas o prefieren permanecer en sus terrenos, pero hacemos un llamado a que usen los albergues habilitados, tanto por el calor extremo de los próximos días como por las lluvias“, planteó la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

Según explicó Meteored, las lluvias se producirán debido al fuerte contraste térmico, lo que favorecerá la inestabilidad atmosférica y producirá nubes de tormentas.