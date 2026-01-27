Entel extiende plan de conectividad “Primera Respuesta” en Quellón, Tomé y Penco para apoyar a afectados por incendios

La empresa anunció la extensión de la reposición de servicios para clientes con deuda y la suspensión de corte de servicio por boletas o facturas impagas. Adicionalmente, para clientes móviles prepago se liberará una bolsa de datos, voz y SMS hasta el viernes 30 de enero.

Toda la información la encuentras en la web de Entel. CEDIDA.

La empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel anunció el pasado domingo 18 de enero la activación de su plan de conectividad “Primera Respuesta” para sus clientes afectados por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

Ante la emergencia, la empresa confirmó que las medidas se extenderán por siete días en las comunas de Quellón (Región de Ñuble), Tomé y Penco (Región del Biobío), y anunció iniciativas complementarias con el objetivo de que los clientes —personas y empresas— puedan mantenerse conectados durante los días posteriores a la emergencia.

CEDIDA.

Entre los apoyos considerados, se incluye la suspensión de cortes por boletas impagas y la reposición de servicios a clientes con contrato móvil y fibra óptica que presenten deudas. A ello, se suma la liberación por siete días de una bolsa de datos, voz y SMS para clientes móviles prepago.

La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, señaló que “considerando la importancia de la conectividad en un contexto de recuperación de una contingencia como esta, hemos extendido las medidas y sumado nuevos beneficios para que las personas y empresas puedan mantenerse comunicadas los días posteriores a la emergencia”.



Las medidas estarán vigentes hasta el viernes 30 de enero.

Trabajo en terreno

Estos beneficios, se suman al despliegue que ha realizado la compañía para la reposición de la red en las zonas afectadas. El gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón, explicó que “en aproximadamente 72 horas, logramos recuperar el 92% de la conectividad. Esto, se debe a la coordinación inmediata con autoridades regionales y organismos de emergencia para implementar un plan estratégico de reposición de servicios en zonas prioritarias”.

Técnico en terreno. CEDIDA.

Así, el lunes 19 de enero al mediodía, la compañía restableció la conectividad en la comuna de Penco, incluyendo el Hospital Penco Lirquén, y durante el martes 20 de enero se recuperaron los servicios en las localidades de Punta de Parra y Lirquén.

Adicionalmente, esa misma semana se desplegó el primer Centro de Operaciones para Emergencias Móvil (COE) que entrega señal a equipos de emergencias y autoridades, y pone a disposición elementos necesarios para mantener conectada a la ciudadanía, como tarjetas SIM y áreas de carga.

Este despliegue integral y la recuperación de la red, se ejecutaron de manera rápida, gracias al conocimiento técnico de nuestros equipos y el uso de tecnología Starlink como sistema de respaldo. Además, toda la fibra óptica que resultó dañada y quemada producto de los incendios ya fue retirada por nuestros contratistas, trasladada al centro de acopio y posteriormente repuesta, reafirmando nuestro compromiso con mantener comunicados a los chilenos, especialmente en momentos de emergencia”, añadió Claudio Anabalón.



Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuir el uso de dispositivos conectados.

Conoce más en https://123.cl/PrimeraRespuesta.