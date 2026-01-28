22 mil personas en situación de calle y 121 mil familias viviendo en campamentos: el duro diagnóstico del déficit de viviendas

En total, casi un millón de familias no tiene una casa digna, afirma estudio de la Cámara Chilena de la Construcción.

Son casi un millón de viviendas. Ese es el número de soluciones habitacionales que el país necesita para resolver el problema de miles de familias chilenas que viven de allegados, en campamentos y en situación de calle.

La cifra fue entregada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entidad que hizo público su “Balance de Vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile”, documento que se trabajó a partir de los datos de la encuesta Casen 2024. ¿Los números más preocupantes? Hay 2.000 personas en situación de calle, 121.000 familias viviendo en campamentos y otros 834.000 hogares que integran el déficit habitacional.

Al respecto el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, señaló que “si bien la demanda crítica por viviendas ha disminuido respecto de la medición anterior, sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tiene una vivienda digna para vivir. Y esto sin duda representa una crisis humanitaria que demanda mucha creatividad, colaboración y trabajo entre el sector público, el privado, la sociedad civil y las comunidades para resolverlas, así como recuperar el crecimiento económico y la capacidad de generar empleo. Estas son las bases para crear respuestas que estén a la altura de este gran desafío social”.

Los datos más relevantes del reporte

De los 834.000 hogares en situación de déficit habitacional 412.000 son familias (49) que viven allegadas por incapacidad financiera, 311.000 (37%) ocupan viviendas irrecuperables y 110.000 familias (14%) viven allegadas y hacinadas (con más de 2,5 personas por cada habitación destinada a dormitorio).

La Región Metropolitana concentra hoy el 42% de los requerimientos habitacionales a nivel nacional, lo que equivale a 348.610 viviendas y representa una disminución de 11% respecto del informe anterior.

Las regiones donde registraron las mayores disminuciones del déficit habitacional en el período fueron La Araucanía (-21%), Tarapacá (-20%), Atacama (-19), Magallanes (-16%) y Antofagasta (-15%).

En ocho de las 16 regiones del país predomina el déficit por allegamiento vinculado a incapacidad financiera, mientras que en otras siete regiones el factor dominante son las viviendas irrecuperables. Solo en la Región de O’Higgins ambos componentes tiene igual presencia (44%).

¿Qué proponen los empresarios?

La CChC realizó una propuesta con el fin de apoyar la construcción de soluciones habitacionales. Dentro de la hoja de ruta esta promover un fast track de proyectos, el subsidio a la tasa 2.0, y la prórroga de permisos de edificación.

Se suma a la agenda la propuesta de para reducir el impacto del IVA en viviendas públicas y la flexibilización de los metrajes en proyectos de viviendas vulnerables, entre otras propuestas.