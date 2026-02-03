Seguros por incendios en el sur del país: autoridad recibió 316 denuncias la primera semana, por unos $ 104 millones

“Cabe recordar que la CMF instruyó a todas las compañías de seguros para que tomen todas las medidas necesarias para facilitar a los asegurados afectados la denuncia y la liquidación de sus siniestros”, dijo la autoridad.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó sobre los seguros que se han activado con motivo de los incendios ocurridos en el sur del país. De acuerdo al primer reporte de la entidad, las denuncias correspondientes al periodo entre el 17 y el 23 de enero en las regiones de Ñuble y Biobío sumaron 316 casos.

Del total de denuncias, las compañías aseguradoras informaron que el 98,44% ya se encuentra en proceso de liquidación al día 3 de febrero de 2026. La autoridad advirtió que se trata de un balance preliminar.

“En el caso de las compañías de seguros generales, se reportaron 215 siniestros denunciados por afectación de viviendas, 76 casos de daños a vehículos y otras 30 denuncias por daños a otros bienes, totalizando 321 siniestros denunciados. De estos, 317 corresponden a las regiones declaradas zona de catástrofe (Ñuble y Biobío) y cuatro siniestros fueron denunciados en las regiones de O’Higgins y del Maule”, detalló la CMF.

En el caso de las compañías de seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, los cuales corresponden a la Región del Biobío, y están todas en proceso de liquidación.

En términos de montos, los siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales entre el 17 y el 23 de enero de 2026 acumularon $ 104.464.000.

“Cabe recordar que la CMF instruyó a todas las compañías de seguros para que tomen todas las medidas necesarias para facilitar a los asegurados afectados la denuncia y la liquidación de sus siniestros, y que, en el evento de que alguna sucursal de una compañía se encuentre inhabilitada, adopten las medidas para mantener una adecuada atención. Adicionalmente, la CMF recuerda a la ciudadanía que pueden revisar en línea, y de forma gratuita, si cuentan con seguros en la plataforma Conoce tu Seguro”.