Extensión a la concesión de Zofri: Junta aprueba plan de $115 mil millones hasta 2050 pese a críticas de usuarios y del gremio

El plan contempla obras estructurales, ampliaciones operativas y nuevas tecnologías, en medio de cuestionamientos por la gestión actual del sistema franco.

Con más del 95% de los votos a favor, la junta de accionistas de Zona Franca de Iquique S.A. (Zofri) aprobó este martes el plan de inversiones presentado por el actual operador y la extensión de la concesión hasta el año 2050. La propuesta obtuvo un 0,72% de rechazo y un 4,16% de abstenciones.

La decisión pone término a un proceso societario iniciado en 2018, desarrollado bajo el marco de la Ley de Sociedades Anónimas y supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Con este respaldo, la compañía podrá avanzar en las etapas administrativas y regulatorias necesarias para la suscripción del nuevo contrato concesional.

La aprobación se produjo en medio de cuestionamientos de usuarios, gremios y actores políticos, quienes habían manifestado críticas a la actual administración e impulsado el rechazo a la renovación. No obstante, la amplia mayoría obtenida en la votación despeja el camino para la continuidad del operador.

El plan contempla inversiones por $115 mil millones destinados a nuevas obras, proyectos estructurales y el desarrollo de unidades de negocio, descartando que los recursos correspondan a gastos de mantención ordinaria. Entre sus principales ejes se consideran el fortalecimiento de la infraestructura logística, ampliaciones en áreas operativas estratégicas, incorporación de tecnologías para la trazabilidad y control de procesos, modernización de instalaciones bajo estándares ambientales más exigentes y nuevos servicios vinculados al comercio internacional.

La extensión a la concesión actual de la Zofri

Según informó la empresa, la iniciativa apunta a consolidar a Zofri como una plataforma logística moderna en el Cono Sur, en un contexto marcado por la consolidación de corredores bioceánicos y el desarrollo de infraestructura portuaria en la región.

Actualmente, el sistema franco moviliza cerca de US$9.000 millones anuales en transacciones comerciales, registra ventas por aproximadamente US$4.600 millones y genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos en Tarapacá y Arica y Parinacota.

Desde el directorio, su presidente, Iván Berríos, afirmó que la aprobación “proyecta al sistema franco hacia 2050 con compromisos verificables de inversión y estándares más altos de cumplimiento”. Añadió que la estabilidad jurídica y la inversión de largo plazo son factores clave para la competitividad regional. Ahora, solo resta la publicación del decreto y la toma de razón por parte de la Contraloría.