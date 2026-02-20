Quiénes son los jóvenes que están desaparecidos tras la explosión del camión en Renca

Sus familiares han recorrido hospitales y centros de atención, buscando cualquier pista que indique que siguen con vida.

La explosión de un camión de Gasco ocurrida la mañana del jueves en Renca, en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, continúa dejando víctimas y desaparecidos.

Hasta ahora, el siniestro ha provocado al menos cuatro muertos y 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico, mientras que varias familias recorren hospitales en busca de sus seres queridos.

Entre los afectados se encuentra una pareja que se desplazaba en motocicleta y que fue alcanzada por la explosión. La mujer, Paulette Tello, fue trasladada a un centro asistencial de RedSalud Santiago con quemaduras que afectan el 92% de su cuerpo. Según informaron fuentes médicas, su traslado se realizó desde el lugar del accidente mediante ambulancia.

En tanto, su pareja, Nicolás Soto, aún permanece desaparecido. Su hermano declaró que ha visitado distintos hospitales, pero hasta el momento no se ha podido localizar al joven de 30 años. .

De acuerdo a lo informado por Chilevisión, la familia de Nicolás Soto llegó esta mañana al Servicio Médico Legal para buscarlo.

Otro de los jóvenes desaparecidos tras la explosión en Renca es Fabián Carvallo Peña, de 36 años. En el momento de la tragedia, viajaba en su vehículo, un Kia Morning, rumbo a la Ciudad Empresarial para iniciar su jornada laboral.

Sus familiares, visiblemente preocupados informaron al matinal Contigo en la Mañana que encontraron su auto y su celular completamente quemados, pero de Fabián no había rastros. El joven, residente de La Pintana, permanece desaparecido, dejando a su familia en la incertidumbre y la desesperación, mientras recorren hospitales y lugares cercanos en busca de cualquier señal de su paradero.

Otro joven de quien aún no se tiene pista es Andrés Jesús Arroyo Montecinos. La pareja de su padre relató a La Tarde es Nuestra que el trabajador circulaba en un vehículo de trabajo por el sector donde se volcó e incendió el camión de Gasco.

“No sabemos cuál de los vehículos estaba, no hemos tenido información de él, hemos ido al SAPU de Renca, al Félix Bulnes y a la Posta Central y no tenemos noticias”, dijo y agregó que “necesitamos ayuda, queremos saber de él, su mamá y su papá están destrozados, solo queremos saber si está vivo”.

Además, pidió colaboración a la comunidad: “Por favor, si alguien lo ha visto… dicen que hay imágenes, quizás esté vivo y desnudo”.

Tras la explosión, los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de la Región Metropolitana según la gravedad de sus lesiones. Algunos se encuentran en el Hospital Félix Bulnes, otros en el SAPU de Renca y varios en la Posta Central, donde reciben atención médica especializada.