Presupuesto 2027 y recortes en educación: marcha de la Confech deja 25 detenidos

La movilización se desarrolló desde Plaza Baquedano hacia el poniente de Santiago, en rechazo a los eventuales recortes en educación contemplados en el Presupuesto 2027.

Al menos 25 personas fueron detenidas durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) este jueves en Santiago.

La movilización estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, además de una agresión contra estudiantes de agrupaciones de derecha en las inmediaciones de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

La manifestación, autorizada por la Delegación Presidencial Metropolitana, comenzó en Plaza Baquedano y avanzó por la Alameda hacia el poniente, bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”.

Presupuesto 2027:marcha de la Confech deja 25 detenidos

La convocatoria buscaba expresar el rechazo de los estudiantes a los eventuales recortes en educación contemplados en el Presupuesto 2027 anunciado por el Gobierno de José Antonio Kast.

Los principales incidentes se concentraron en los sectores del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Santa Lucía y la Casa Central de la Universidad de Chile. Ante los disturbios, personal de Carabineros utilizó carros lanza agua y lanza gases para dispersar a los manifestantes, aunque gran parte de la movilización continuó en dirección al Palacio de La Moneda.

En medio de la jornada, el presidente José Antonio Kast condenó la agresión sufrida por integrantes de las colectividades Solidaridad UC y Movimiento Gremial de la PUC. “Cuando uno se manifiesta, también tiene que respetar al que piensa distinto, tiene que respetar la propiedad ajena. Y hoy día se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto. Y eso no puede volver a ocurrir“, sostuvo.

Además, afirmó que “los estudiantes están levantando la voz por defender sus derechos” y aseguró que los recursos para pensiones y gratuidad están cubiertos en el presupuesto.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la agresión como “deleznable” y “cobarde”, y llamó a los organizadores de la marcha a asumir su responsabilidad por lo ocurrido.