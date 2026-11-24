El líder senior de Estudios y Contenidos del Centro de Estudios del Cobre y la Minería pone en perspectiva el diagnóstico sobre el desempeño del sector. Según Cochilco, la inversión de la gran minería del cobre y oro alcanzó un monto histórico de US$15.524 millones en 2025. Además, para este 2026 se proyecta un aporte tributario récord de US$8.039 millones. Pese a estos resultados, el especialista advierte que el principal desafío sigue siendo recuperar la capacidad productiva, afectada por el envejecimiento de los yacimientos y la falta de nuevos proyectos de gran escala.

Las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el denominado “lastre minero” han generado un debate sobre el rol del sector en el bajo crecimiento de la economía chilena. El secretario de Estado ha apuntado a la caída de la producción de cobre y a la falta de inversión durante los últimos años.

En medio de esta discusión, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) presentó recientemente el estudio “Producción de cobre en Chile 2000-2026: más allá de la inversión”. El análisis muestra que Chile pasó de producir 4,6 millones de toneladas de cobre en 2000 a 5,39 millones en 2025, mientras la ley media del mineral disminuyó de 1,29% a 0,58%. Esto significa que actualmente es necesario procesar 2,2 veces más roca para obtener una misma tonelada de cobre.

A ello se suma que desde 2016 no ha entrado en operación ninguna mina nueva de gran escala y que el 47% de la cartera de inversión minera para el periodo 2025-2034 corresponde a proyectos de reposición.

Cristián Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de Cesco, analiza que estos antecedentes reflejan que la menor producción no se explica únicamente por los permisos o por falta de recursos invertidos, sino también por el agotamiento natural de las faenas existentes y la insuficiente incorporación de nuevos yacimientos. Sin desconocer que los mayores plazos de evaluación y la judicialización de permisos generan incertidumbre, el estudio pone el foco en la necesidad de recuperar capacidad productiva.

En el contexto del declive en la economía, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha dicho que hay una baja inversión de la minería en los años anteriores.

Los datos de Cochilco no muestran baja inversión en el agregado. En 2025 la gran minería del cobre y oro invirtió US$15.524 millones, el máximo de la serie, y entre 2016 y 2025 acumuló US$108.799 millones, 30% más que el decenio anterior. El problema es otro: cuánto cobre “compra” cada dólar. En 2001-2005 se invertían unos US$400 por tonelada producida; en 2016-2025, cerca de US$ 1.960, y en 2025, US$ 2.881.

Donde sí hay un déficit es en inversión que agregue capacidad. Buena parte de los recursos se destina a reponer lo que se agota, por ejemplo, los proyectos estructurales de Codelco, inversión en agua de mar y continuidad operacional. Lo que falta es inversión en yacimientos nuevos y exploración, no inversión total. Durante mucho tiempo, aumentar la inversión fue sinónimo de aumentar la producción, hoy esa relación ya no es directa. El desafío no es solamente invertir más, sino generar nueva capacidad productiva.

Producción de cobre en contexto

La menor producción de cobre sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta la industria. A septiembre de 2026 el volumen producido acumulaba una caída de 8,5%. Las proyecciones del Cochilco apuntan a cerrar el año con cerca de 4,98 millones de toneladas, lo que representaría el nivel más bajo desde 2003.

Cifuentes explica que la contracción se concentra en algunas de las principales operaciones del país, entre ellas Escondida, Codelco, Spence, Centinela y Mantos Copper. Entre las causas menciona las menores leyes de mineral en yacimientos maduros, el efecto del accidente de El Teniente en 2025, mantenciones, problemas operacionales y restricciones hídricas. Quebrada Blanca 2 aparece como una de las excepciones, con un crecimiento de 17,8%, aunque todavía opera por debajo de su capacidad de diseño.

Para 2027, Cesco anticipa una recuperación parcial. Sin embargo, el especialista advierte que no será suficientes para lograr sostenidamente los niveles de 5,8 o 6 millones de toneladas.

Inversión, impuestos y empleo: el aporte amplio de la minería

Entre enero y octubre de 2026, el cobre representó el 52,5% de las exportaciones nacionales. A ello se suma el aporte del royalty minero, que, según las cifras citadas por el especialista, superó los US$1.550 millones en 2024 y los US$3.512 millones en 2025.

El impacto de la industria también se extiende al mercado laboral y a otros sectores productivos. Según estimaciones del Consejo Minero, por cada empleo directo en la minería se generan 2,55 puestos de trabajo indirectos.

Cifuentes agrega que las inversiones realizadas durante la última década han permitido desarrollar infraestructura que trasciende la extracción de cobre. Entre ellas destacan las plantas desaladoras y los sistemas de impulsión de agua de mar, recurso que ya representa el 37% del consumo hídrico de la minería del cobre, además de infraestructura eléctrica y nuevas capacidades para la cadena de proveedores.

La Dirección de Presupuestos proyecta que la gran minería aportará US$8.039 millones en impuestos durante 2026, un máximo histórico.

Es una cifra muy relevante: supera en 32% lo recaudado en 2025, deja atrás el récord previo de US$6.207 millones de 2007 y equivale a cerca de 9% de los ingresos fiscales, a lo que se suman los traspasos de Codelco y las rentas del litio. En un contexto de deuda pública creciente, entrega holgura a las cuentas fiscales. Pero es un ingreso que depende del precio, no de una mayor producción. Por eso debe tratarse como algo transitorio, en línea con la regla fiscal, y no financiar gasto permanente.

La participación de la minería en el PIB, incluyendo su efecto multiplicador, aumentó de 13% a 23% entre 2016 y 2025. ¿Qué explica este crecimiento?

Ese aumento se explica sobre todo por el valor y no por el volumen. Es una medición en dólares corrientes, por lo que refleja la subida del precio del cobre y el auge del litio, a lo que se suma el efecto multiplicador de una inversión récord sobre proveedores, construcción y servicios. En el mismo periodo, como hemos indicado en nuestro análisis, la producción física de cobre cayó: Chile produce hoy menos cobre que en 2016, pero ese cobre vale bastante más.

Esto muestra que la minería es cada vez más determinante para el crecimiento, las exportaciones y el fisco, y también que la economía está más expuesta al ciclo del precio. Esa mayor dependencia hace más urgente cuidar la base productiva, por lo cual es importante recuperar capacidad productiva mediante exploración y proyectos nuevos, y asegurar certeza regulatoria, para que el aporte no dependa solo de la coyuntura de precios.