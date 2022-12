Yasna Provoste por acuerdo constitucional 2.0: “Nuestro país requiere un nuevo contrato social”

13 de Diciembre de 2022

"Pusimos toda nuestra energía en un proceso donde fuimos derrotados en septiembre de este año y, por lo tanto, allí se colocaron todas las esperanzas de poder transformar un Estado social y democrático de derechos con reconocimiento paritario y también la multiculturalidad que está presente a través de todos nuestros pueblos originarios”, explicó la senadora DC.

En el marco de la firma del acuerdo constitucional, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste señaló que esperan “que este proceso tenga un mejor grado de acompañamiento y de entendimiento por parte de la ciudadanía, porque es necesario transformar nuestra carta fundamental”.

Resguardos en la nueva Constitución

Además, Yasna Provoste aclaró que “este acuerdo llega en momentos en que en la región de Atacama se ha declarado por parte de la Dirección General de Aguas el daño irreparable del río a propósito de la actividad de la Minera Alcaparrosa en la comuna de Tierra Amarilla, que provocó este socavón que fue una noticia nacional e internacional”.

“La pregunta que uno se hace. Es posible que en la nueva Carta Fundamental tengamos nuevos resguardos y que digamos que el agua debe tener un uso prioritario para el consumo humano. Si es que esto hubiese sido aprobado en septiembre de este mismo año no hubiésemos tenido ninguna duda que aquí, no basta con 100 millones de pesos que se le cobre a una empresa, por algo que genera un daño irreparable a partir del río donde los habitantes de Paipote, Copiapó y Caldera, pequeños agricultores y Sistemas de Agua Potable Rural se vieron y se van a ver afectados”, añadió la legisladora.

Asimismo, Provoste indicó que no tiene ninguna “duda que nuestro país requiere un nuevo contrato social, pero esto también lo tiene que entender la ciudadanía, porque se ofreció un nuevo modelo de sociedad y esto fue rechazado ampliamente. Cuando me encuentro con personas en los centros de salud y dicen, mire esto es una vergüenza lo que cobran por la salud, uno dice, me la jugué por tener una nueva constitución y un nuevo modelo de salud. Y fuimos derrotados”.