Guillermo Teillier, líder del PC: “El Gobierno ha ido de menor a mejor. Ha superado etapa de inexperiencia de la instalación”

4 de Enero de 2023

El líder del PC anunció que el Gobierno contempla entrega de ayudas para la población por la crisis económica, no descartó nuevo ajuste de gabinete y destacó el rol de las ministras Vallejo y Jara.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aún convaleciente de una neumonía que lo tuvo 10 días en la UTI, entregó las proyecciones previstas para 2023 y su evaluación del primer año del Gobierno del presidente Gabriel Boric y de la situación económica.

Según el ex diputado, si bien el 2022 no fue un buen año para el PC, sostuvo que fue un año “algo más que regular” ya que “no es poca cosa estar de nuevo en el Gobierno, contribuyendo al cumplimiento de un programa y a la gestión de Gobierno”, por lo que ha tenido al Partido Comunista bastante activo. No obstante, expresó que “hubo episodios, como el resultado del plebiscito, que no fueron muy satisfactorios”.

Guillermo Teillier, en una entrevista con el diario El Siglo, realizó además un balance global de la administración del presidente Gabriel Boric. “Podría afirmar que el Gobierno ha ido de menor a mejor. Ha superado la etapa de inexperiencia de la instalación y primeros meses de gestión. Se han producido ajustes ministeriales, también hubo modificaciones en regiones. No descarto nuevos ajustes, pero hay una mayor consolidación”, sostuvo Teillier.

“Van a existir ayudas a la población, el Gobierno estará atento (a crisis económica)”

En relación con el alza del costo de la vida, el líder del PC señaló es un factor que puede incidir en el éxito del Gobierno, ya que desgraciadamente afecta el estado de ánimo de gran parte de población, y anunció que el Gobierno contempla ante la crisis económica la entrega de ayudas para la población durante 2023.

“Van a existir ayudas a la población, el Gobierno estará atento, y me parece que habrá condiciones para encarar mejor el año que viene. Hasta ahora el Gobierno ha entregado paliativos que no aparecen como suficientes y esta debe ser una de las preocupaciones principales en los próximos meses (…) La mayoría no entiende cuáles son los factores que están produciendo las alzas, sólo saben que las sufren y miran hacia el Gobierno”, manifestó Guillermo Teillier en El Siglo.

Según indicó, “el año 2023 será una prueba mayor para todo el equipo de Gobierno” y los partidos que lo apoyan, debido a los déficits en la economía, las demandas sociales, la necesaria aprobación de las reformas en el Congreso, que incluyen las de seguridad.

Camila Vallejo, la voz del Gobierno

El líder comunista destacó además el rol de las ministras de la Segegob, Camila Vallejo, y de su par de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ambas militantes del PC, de quienes dijo que a su juicio “han tenido un gran desempeño a cargo de carteras difíciles”.

“Camila no sólo como la voz del Gobierno, sino en su papel en el Comité Político. Jeannette Jara, frente a una reforma crucial, la de pensiones, ha ido creando condiciones para su necesaria aprobación y también en el Comité Político”, aseguró Teillier. No obstante, no mencionó a ninguno de los siete subsecretarios del partido, ni tampoco abordó el rol de la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, la única mujer comunista en estos puestos.

En relación con el proceso constituyente, manifestó que aunque en la tienda de la hoz y el martillo saben “que este nuevo proceso constituyente no cumple todas las expectativas democráticas, pensamos que es un paso adelante en la idea y el objetivo de cambiar la Constitución pinochetista”. El ex legislador agregó que el partido “seguirá jugando por el cumplimiento del programa de Gobierno y en mejorar su gestión”.