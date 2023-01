Ángel Valencia reitera que no conoce a Felipe Guevara pese a revelación de boletas

12 de Enero de 2023

El nuevo fiscal nacional mantuvo la versión que entregó tras su elección en el Senado, descartando cualquier vínculo profesional con el ex alcalde y ex intendente.

El fiscal nacional Ángel Valencia reiteró este jueves que no conoce al ex alcalde de Lo Barnechea y ex intendente metropolitano Felipe Guevara (RN), a pesar que durante esta jornada se reveló que había emitido boletas para el municipio que hasta hace algunos años administraba.

El tema se había instalado durante su elección como nuevo titular del Ministerio Público, cuando las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD) le consultaron sobre su vínculo con el ex jefe comunal, quien fue involucrado en la investigación por corrupción que afecta a la Municipalidad de Vitacura.

Tras su elección como fiscal nacional, Valencia aseguró que no conocía a Guevara, versión que mantuvo durante la jornada.

“Respecto a ese punto hice mi presentación al Senado. Aquello que me pareció pertinente lo transmití en el Senado y me remito estrictamente a lo que ya mencioné“, expresó

Además afirmó que “quiero reiterar nuevamente: no conozco al señor Guevara y no tengo vínculo profesional con él. Y me remito exclusivamente a lo que ya manifesté al Senado”.

Sobre los nuevos antecedentes surgidos durante esta jornada, el fiscal nacional solo señaló que “es un hecho de público conocimiento además que hasta hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea, y entiendo que todos los antecedentes que se han exhibido tienen que ver con la Municipalidad”.

Consultado por una posible inhabilitación en la causa contra el ex alcalde Guevara, Valencia manifestó que “me inhabilitaré en lo que me tenga que inhabilitar“.

Las boletas de Ángel Valencia

Durante este jueves Ciper Chile publicó un reportaje en donde se mencionaron 57 boletas emitidas por Ángel Valencia a la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando Felipe Guevara todavía se desempeñaba como alcalde.

En el detalle, el artículo periodístico consignó que Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea desde febrero de 2015, recibiendo un monto de $1 millón mensual.

En los registros de transparencia del municipio en 2015, se detalló que el abogado fue contratado para “patrocinar juicios e investigaciones en materia penal para que asuma la representación en aquellos casos que exista apropiación indebida de bienes municipales, como también, para iniciar las acciones o defensas judiciales que proceda cuando se vea involucrado el alcalde, los concejales y funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea, en hechos de carácter penal”.

En 2016, en tanto, su rol cambió a “asesoría jurídica penal especial; patrocinio de juicios e investigaciones penales”; en 2017, en tanto, volvió a cambiar a “sistematización y análisis de la jurisprudencia sobre los delitos funcionarios y otros delitos relacionados con el ámbito público”, rol que mantuvo hasta 2019 con una remuneración de $1.139.000.

Tras finalizar su vínculo con el municipio de Lo Barnechea, Valencia también apareció asesorando a Felipe Guevara tras su llegada a la Intendencia en diciembre de 2019.