Ángel Valencia se reunió con el presidente Boric en su primer día como fiscal nacional

12 de Enero de 2023

La primera jornada de trabajo del fiscal nacional estuvo marcada por la polémica sobre su eventual vínculo con el ex intendente Felipe Guevara.

Ángel Valencia, nuevo fiscal nacional, inició durante este jueves sus labores con una reunión con diversas autoridades, entre ellas el presidente Gabriel Boric, quien lo recibió en el Palacio de La Moneda.

El nuevo jefe del Ministerio Público conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el recién asumido titular de Justicia, Luis Cordero, en un encuentro que terminó sin la entrega de declaraciones por parte de los participantes.

Más tarde Valencia se dirigió hacia la sede Santiago del Congreso Nacional, para encontrarse con los integrantes de la mesa del Senado, compuesto por el presidente Álvaro Elizalde (PS) y la vicepresidenta Luz Ebensperger (UDI).

El abogado asumió el cargo luego que la Cámara Alta aprobara su postulación, la que fue presentada por el Ejecutivo sobre la base de la quina elaborada por la Corte Suprema.

Ángel Valencia fue el tercer nombre revisado por los senadores luego que se rechazaran las designaciones de José Morales y Marta Herrera, en un complejo proceso que complicó al Gobierno, especialmente a la ex ministra Marcela Ríos.

Cuestionamientos por vínculo con Guevara

El primer día de trabajo de Ángel Valencia estuvo marcado por la publicación de un reportaje, que dio cuenta del vínculo contractual que tuvo el abogado con el ex alcalde de Lo Barnechea y ex intendente metropolitano, Felipe Guevara, quien fue involucrado en la trama para desviar recursos públicos en el Municipio de Vitacura.

El tema había sido parte del debate en su nominación en el Senado, especialmente de parte de las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD), quienes votaron en contra de su designación.

Tras la votación, el fiscal nacional fue consulado por su relación con Guevara. “No lo conozco, no he tenido causas con él, no recuerdo una reunión con él (…) El escrito que se me exhibe corresponde a un mandato judicial por escritura pública ante notario, donde se concurre a la notaría, sin necesariamente conocer a la persona que otorga el mandato”, recalcó.

Durante la jornada, Ciper Chile reveló que Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea desde febrero de 2015, recibiendo un monto de $1 millón mensual.

En los registros de transparencia del municipio en 2015, se detalló que el abogado fue contratado para “patrocinar juicios e investigaciones en materia penal para que asuma la representación en aquellos casos que exista apropiación indebida de bienes municipales, como también, para iniciar las acciones o defensas judiciales que proceda cuando se vea involucrado el alcalde, los concejales y funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea, en hechos de carácter penal”.

En 2016, en tanto, su rol cambió a “asesoría jurídica penal especial; patrocinio de juicios e investigaciones penales”; en 2017, en tanto, volvió a cambiar a “sistematización y análisis de la jurisprudencia sobre los delitos funcionarios y otros delitos relacionados con el ámbito público”, rol que mantuvo hasta 2019 con una remuneración de $1.139.000.

Tras finalizar su vínculo con el municipio de Lo Barnechea, Valencia también apareció asesorando a Felipe Guevara tras su llegada a la Intendencia en diciembre de 2019.