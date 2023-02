Caso SQM: los imputados y posibles testigos para el inicio del juicio oral

1 de Febrero de 2023

Los ex candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Pablo Longueira (UDI) son parte del grupo de ocho imputados, quienes deberán presentarse ante los tribunales durante este miércoles.

Este miércoles se iniciará el juicio oral contra ocho imputados del caso SQM, que involucró a varios dirigentes de todos los sectores políticos, entre ellos los ex candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Pablo Longueira (UDI).

Los dos representantes son parte del reducido grupo de acusados que durante esta jornada deberá presentarse ante los tribunales. Los otros son el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el ex diputado DC Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el exsecretario general del PRO, Cristián Warner, y el ex embajador Marcelo Rozas.

Todos fueron acusados por delitos como soborno, cohecho y delitos tributarios, en una investigación que comenzó en 2015 y que en su momento tuvo 180 personas indagadas, las que posteriormente fueron sobreseídas o quedaron con sus procedimientos suspendidos con acuerdo del Ministerio Público.

En su momento la Fiscalía planteó que una de las complicaciones para el proceso fue la falta de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), que habría sido un obstáculo para la persecución penal de los acusados.

Los posibles testigos

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, Longueira arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho; mientras que a ME-O la Fiscalía lo acusó por delitos tributarios y solicitó cuatro años de cárcel.

Esta nueva fase del caso SQM también implicará la citación de algunos testigos. El ex senador y ministro de Economía presentaría a Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre, Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurika, Evelyn Matthei, Cristián Larroulet, Camilo Escalona y al mismo ex presidente Sebastián Piñera.