El lío que armó en La Moneda una frase del ministro de Agricultura

17 de Febrero de 2023

Esteban Valenzuela fue blanco de críticas en medio de los incendios forestales. Incluso, la ministra Tohá salió al paso tras sus declaraciones.

“Acá tiene que haber un nuevo trato y parte de ese nuevo trato es que una parte de la tributación quede en los territorios”. Esa frase desató un quiebre entre privados y La Moneda mientras se desarrollaba la emergencia de los incendios forestales en la zona centro y sur.

En el contexto de un “pacto forestal” que busca el Gobierno con las forestales y otros estamentos empresariales con el objetivo de generar una preparación más estratégica para enfrentar los incendios forestales, estas palabras del ministro de Agricultura generaron distancia y críticas de parte de algunos sectores que previeron la implementación de un royalty tras su intervención.

Frente a las dudas que generó esta frase de Esteban Valenzuela, la ministra del Interior Carolina Tohá tuvo que salir al paso y desmentir aumento impositivo alguno.

“En esta agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, fue parte de la explicación que entregó la secretaria de Estado en la entrega de las primeras viviendas de emergencia a los damnificados.

El desmentido del ministro de Agricultura

Así las cosas, los dardos desde todos los sectores políticos apuntaron a Esteban Valenzuela. El ex diputado de la Región de O’Higgins niega haber planteado un royalty, a pesar de sus palabras haciendo alusión a un impuesto en los territorios donde la actividad maderera es potente y necesita una nueva regulación, según el presidente Gabriel Boric.

La intervención de Tohá pareció una desautorización pública, la que ha generado ruido en La Moneda y ha obligado a Valenzuela a cambiar de discurso.

“Hay que hacer una comprensión lectora básica. Jamás dije que el Ministerio de Agricultura estaba preparando un royalty forestal, lo que dije fue que estamos generando grandes acuerdos para que ocurran dos cosas que deben ocurrir”, sostuvo el secretario de Estado en CNN.

“Yo no hablé de royalty en específico, dije que había muchos instrumentos. Dije que había que buscar fondos convergentes con el sector privado también. Tiene que haber un proyecto más inclusivo en el centro sur y los caminos se van a encontrar, y yo le digo que ya se están encontrando… Yo creo que la ministra es muy clara. Este instrumento llamado royalty, que lo que había propuesto en la comisión, era una parte de la cosecha forestal“, cerró.