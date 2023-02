Las razones del Gobierno para excluir un royalty en el “pacto forestal” que promueve

15 de Febrero de 2023

La Moneda y los privados dialogan para generar consenso en modificaciones legislativas tras los incendios forestales.

Buscando una reforma y un denominado “pacto forestal” con todos los actores del rubro, el Gobierno ha abierto el debate con los privados respecto a nuevas legislaciones que permitan desarrollar con más celeridad las labores de prevención y de extinción de incendios forestales.

Después de las palabras iniciales del presidente Gabriel Boric mientras se cumplían las primeras horas de la emergencia en la zona centro y sur, el último llamado lo hizo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, después de la entrega de las viviendas de emergencia en Ninhue.

“Entre marzo y junio tenemos que sacar adelante una ley que resuelva varias cosas, pero en concreto terminar con el 701 (norma) y tener una nueva ley de fomento mixta que tiene que ver con combinar bosque nativo, sostenibilidad, y plantaciones forestales”, dijo el secretario de Estado.

Esta idea ha generado opiniones divididas en el gremio forestal, pues algunos postularon que incluiría un royalty forestal y que los montos tributados quedarían en las regiones; sin embargo, el Gobierno asegura que las materias de impuestos ya están tratadas en otras reformas que están en el Congreso.

Tohá descarta royalty

“En primer lugar quisiera recalcar algo que la ciudadanía ya sabe: el Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”, comenzó diciendo la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Y luego zanjó: “En esta agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado“.

“Ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque la agenda tributaria que tenemos ya está presentada, en discusión y focalizada en los objetivos que dijimos y los estudios que se hicieron”, agregó Tohá.