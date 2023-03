Diputada Cariola apoya el llamado de Guillermo Teillier a “crear focos de movilización social”

2 de Marzo de 2023

"Los cambios deben ser constituidos con la participación ciudadana", manifestó la legisladora.

La diputada Karol Cariola (PC) le entregó hoy todo su respaldo a la carta con la que el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, llamó a los militantes y simpatizantes a incrementar la movilización social con miras a la campaña para la elección de los consejeros constitucionales.

En la misiva, que envió al comité central del partido desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el dirigente aseguró que existe una campaña contra el Partido Comunista, en la que toman parte medios de comunicación “hegemónicos” y sus “enemigos y adversarios”.

Frente a los dichos del máximo dirigente de la colectividad, la diputada Karol Cariola sostuvo que el PC siempre ha estado en la línea de realizar movilizaciones y a favor de la organización social.

Participación ciudadana

Karol Cariola dijo en la ocasión que, “personalmente, tengo la convicción de que cada vez que en Chile hemos llegado a tener cambios importantes, ha sido también acompañado de organización y movilización social“.

“Por lo tanto, me parece que el presidente del Partido Comunista no ha hecho nada nuevo y me sumo a sus palabras“, añadió la diputada.

Respaldó las palabras de Guillermo Teillier “Yo le hago un llamado a la derecha y a todos los sectores conservadores que cuestionan las posibilidades de organización social a no tenerle miedo al pueblo (…) El pueblo debe ser soberano en todos los procesos”, cerró.

Chahuán también habló

Pero las palabras de Guillermo Teillier no sólo provocaron el apoyo de Karol Cariola, sino que también causó reacciones en la oposición.

De esta forma, fue el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien se refirió a la carta enviada por el líder comunista.

Al respecto, Chahuán afirmó que “el llamado que queremos hacer es firme y claro al PC: no se puede tener un pie en la calle y un pie en La Moneda“.

“Acá se requiere capacidad de trabajar en orden para lograr finalmente cerrar el ciclo constitucional, por una parte, y hacerse cargo de las reales urgencias de los chilenos”, aseguró.

“Chile requiere certezas, acuerdos, seguridades“, finalizó.