Salida de Juan Andrés Lagos tensiona la relación entre el PC y La Moneda y enreda la negociación electoral del oficialismo

28 de Junio de 2024

Aunque la dirigencia del PC descartó cortar relaciones con La Moneda, optó por cuestionar sus métodos y deslizó un posible anticomunismo, abriendo un nuevo flanco con la administración Boric, que podría complicar las conversaciones para los gobernadores regionales.

Compartir

“No conozco de ningún otro evento en donde nosotros como dirección nos hayamos enterado por la prensa”, reclamaba la tarde de este miércoles el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, tras la salida del militante Juan Andrés Lagos (PC) de su cargo como asesor de la Subsecretaría del Interior.

Flanqueado por Lagos ―cuadro histórico del PC y miembro de su comisión política―, Carmona se mostró afectado por la “falta de diligencia” por parte del Gobierno, y deslizó que “no quiero imaginarme medidas anticomunistas. Ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista, para que su presidente no pueda estar informado”.

“No conozco de ninguna evaluación negativa al respecto, que no sea las reiteradas campañas que ha hecho la derecha. No quisiera pensar que la derecha ganó, no quisiera pensar que la derecha pudo influir a tal nivel dentro de decisiones de un anillo muy próximo en las tareas de gobierno. Y las observaciones que hacía la derecha tenían que ver con una reiterada relación o cita del llamado octubrismo, como denominan a esa expresión social”, agregó.

Pese a su molestia, el timonel comunista descartó que esté en sus planes “escalar en una medida más drástica” en la relación con La Moneda. “Tengo la expectativa de que por este diálogo, mediante la prensa, el Gobierno haga una explicación y que nosotros lo podamos explicar a nuestra propia gente”, afirmó.

“Esto no rompe nada, pero deja claro cuál es la forma de hacer política de uno y de otro”, insistió el presidente del PC apuntando a las autoridades de Gobierno e indirectamente a las cúpulas del Socialismo Democrático, sector que fue crítico con la gestión de Lagos. A pesar de ello, en el Partido Socialista y el PPD descartan haber influido en la remoción del militante comunista y menos haber pedido su salida.

Consultado por EL DÍNAMO, un alto dirigente del PS comenta que el PC “se ha victimizado” y señala que “en este caso, no hay sospechosos ni conspiraciones políticas, ni tampoco una fijación con Lagos. Cuando uno está en el Gobierno, sabe que está hasta que el jefe diga. En política se trabaja con superiores y con confianzas. Cuando se pierde la confianza, se acaba el trabajo”.

El asunto Lagos copó la reunión que se realizó la tarde de este jueves la comisión política del partido, que integran ―entre otros― las diputadas Karol Cariola y Lorena Pizarro, el senador Daniel Núñez y el ex ministro Marcos Barraza. En ella, abordaron las explicaciones recibidas y el futuro de las relaciones con el Ejecutivo.

Se vuelven a agitar las aguas entre el Partido Comunista y La Moneda

El episodio volvió a tensar las difíciles relaciones entre el Partido Comunista ―que se autodefine como un “socio crítico” del Gobierno― y la administración del presidente Gabriel Boric. Este jueves, de hecho, buscando zanjar la polémica, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), como el subsecretario Manuel Monsalve (PS), salieron a contradecir la versión del PC.

Pero lejos de apagar el incendio, se profundizaron las diferencias. Mientras Monsalve aseguró haber informado a Juan Andrés Lagos de la medida, Tohá fue más allá. Desde Copiapó, la ministra afirmó que la decisión contó con su apoyo “y el del presidente” y “no requiere ningún tipo de rendición de ninguna naturaleza”.

En el historial de desencuentros con el Partido Comunista se cuenta, recientemente, la férrea defensa al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). La colectividad organizó manifestaciones y expresiones de apoyo ―algunas lideradas por el propio Lagos― y acusó persecución judicial y lawfare. Desde La Moneda, el subsecretario del Interior no dudó en responder que “no es la justicia un espacio para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

A eso se suma la defensa del PC al régimen venezolano en medio de la investigación del crimen del ex militar Ronald Ojeda, la posición del partido en torno a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la convocatoria al Cosena. Otros aspectos que han generado división con el Ejecutivo fueron las palabras de Boric en el funeral del ex presidente Sebastián Piñera respecto al papel que jugó la oposición y la revocación de las pensiones de gracia.

Carmona inauguró el congreso del PC señalando que es necesario “reponer la movilización social” y “elevar la calidad de la gestión gubernamental”. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

En la conmemoración de los 112 años del Partido Comunista, Lautaro Carmona planteó que aunque la colectividad tiene “pertenencia plena” al Gobierno, su colaboración siempre será “con sentido crítico. Haremos saber aquellas cosas que nos parece que de otra manera sería más eficaz. Porque lealtad no significa obsecuencia”.

Una visión similar expuso la secretaria general, Bárbara Figueroa, en entrevista con EL DÍNAMO. “Nosotros somos y seremos siempre leales con un proyecto, pero eso no significa ser obsecuentes. Y creo que lo hemos logrado equilibrar muy bien, y hemos planteado nuestros puntos de vista. No suponemos que eso lo tengan que compartir todos, ni pretendemos con ello generar golpes de timón. Tenemos opiniones, las hemos expresado en los espacios correspondientes, de manera pública. Pero somos parte de este Gobierno y en eso hemos tenido un compromiso irrestricto”, aseguró la dirigente.

“Para el Partido Comunista, nunca ha sido una contradicción ser parte del Gobierno, ser parte del parlamento, estar en los espacios institucionales y, además, estar en el mundo social, donde nunca hemos renegado de lo que somos”, agregó.

También, en el marco del XXVII Congreso Nacional de la tienda, a fines de mayo, tres militantes históricos enviaron una carta abierta. En ella, llamaban a “presionar al Parlamento” y relevaban la importancia de tener un “pueblo movilizado”. Utilizando un tono parecido, Carmona inauguró la instancia señalando que es necesario “reponer la movilización social”, hacer reformas profundas al modelo y a “elevar la calidad de la gestión gubernamental”.

Entre la lista única y las listas separadas: una compleja negociación electoral de gobernadores

La desvinculación de Juan Andrés Lagos coincide, también, con las negociaciones para definir los candidatos del pacto Contigo Chile Mejor para la elección de gobernadores regionales. Un proceso que, a juicio de Carmona, ha tardado más de lo suficiente. Al punto que, el domingo pasado, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, amenazó con presentar candidatos para todas las regiones del país.

“Si no se destraba la negociación, el partido debe seguir trabajando para tener y levantar, en el curso de esta semana, nombres completos en cada región del país […]. Tiene que tener propuesta propia que permita ayudar a construir la mejor candidatura”, afirmó enfáticamente el líder del PC.

Pero, además, existen otros nudos que hacen que un acuerdo en el bloque que reúne a los partidos oficialistas y a la Democracia Cristiana (DC) se vea cada vez más lejano. En la Región Metropolitana, tanto el Partido Comunista como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) ―de la mano de Nathalie Joignant― aspiran a enfrentar a Claudio Orrego (ind). En Antofagasta, tanto el PPD como el Partido Radical tienen cartas en disputa, y la gobernación de O’Higgins está en la mira del PS y la DC.

Las conversaciones, según sus gestores, están aún “en pañales”. Y desde el sector apuntan que han intentado evitar que la contingencia termine permeando el diálogo. En ese sentido, esperan que la salida de Lagos de La Moneda “no sea tema” ―a pesar de que ha participado en varias de las reuniones―, al punto de que no se ha conversado en los grupos de WhatsApp de la mesa.

Con ese telón de fondo, los dirigentes del pacto volverán a verse las caras el próximo lunes desde las 09:00 horas. Ahí, tras un par de sesiones en que han pospuesto una definición en torno a los gobiernos regionales, deberán zanjar el asunto.

El lunes desde las 09:00 horas, los líderes de Contigo Chile Mejor se verán las caras para definir la estrategia para la elección de gobernadores regionales. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Uno de los puntos a discutir será si optan por candidatos únicos del bloque en las regiones o no. La otra posibilidad que se ha conversado es que el pacto compita en listas separadas: una que agrupe al Socialismo Democrático y la DC, y una con el antiguo bloque Apruebo Dignidad (FA, PC y otros partidos).

Esa última idea ―impulsada por la DC y el FRVS― no deja contentos a todos. En el Partido Socialista y en el Frente Amplio apuestan por llevar candidatos de unidad para enfrentar a la oposición en las regiones. Desde la FRVS, en tanto, abogan por una “competencia regulada” en algunas zonas, dado que se trata de una elección con segunda vuelta.

En la DC el argumento es distinto. Una fuente consultada por EL DÍNAMO asegura que están apostando por anticipar el diseño parlamentario que deberán poner en marcha el próximo año. “Los gobiernos regionales son la misma elección que el Senado. Necesariamente tienen que conversar, son parte del mismo paquete. Esto va, de todas maneras, para las dos listas”, sostiene el militante democratacristiano.

En el PC, por su parte, están abiertos a que haya más de una lista del bloque. En ese sentido, un negociador del Socialismo Democrático apunta que la desvinculación de Juan Andrés Lagos podría terminar inclinando la balanza hacia esa opción.

“Si es que el Partido Comunista está buscando excusas para no tener una lista única, más vale que lo transparenten el lunes. Que digan que no quieren una lista única, y se acabó la cuestión”, reclama la fuente en conversación con EL DÍNAMO.

La misma persona dice que “están arrastrando tanto el poncho para llegar al punto de decir en estas circunstancias no podemos ir en una lista única. Tenemos que ir en listas separadas. Están alegando anticomunismo y un montón de cosas, y puede haber mucha victimización el lunes. Pero la verdad, nadie sabe lo que ellos quieren, porque hay mucha inconsistencia. Un día quieren una cosa, otro día quieren otra. No se sabe”.