Piñera declara como imputado ante Fiscalía por crímenes de lesa humanidad tras 18-O

El ex presidente Sebastián Piñera presta declaración ante Fiscalía como imputado por crímenes de lesa humanidad tras el estallido social.

La diligencia es realizada por la fiscal Ximena Chong, quien se encuentra en el despacho del empresario desde las 16:00 horas para conocer su testimonio en la querella presentada por el ex senador Alejandro Navarro, su asesor legal Ariel León y el abogado Mauricio Daza.

“La declaración de Piñera es una de las 44 diligencias que solicitamos como querellantes y que lleva adelante la fiscal Chong. El combate al crimen organizado debe llevarse a cabo con eficiencia, y no es contradictorio que lo delitos lesa humanidad por violación a los derechos humanos sean investigados . Yo espero que el ex presidente a primera, su ministros del Interior, sus subsecretarios colaboren con la investigación y no hagan uso de su derecho a guardar silencio. Y si no hay avance porque la justicia no puede vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional al Estatuto de Roma”, declaró el ex senador Navarro a El DINAMO.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai expresó que “todos vimos que en Chile hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, eso lo ratificó Amnistía Internacional y la ONU. Es importante que el ex mandatario se presente a declarar, ya que fue él quien nos declaró la guerra, diciendo que eramos un enemigo poderoso”.

“Creo en el Ministerio Público porque tiene que haber justicia, no podemos dejar que los miles de mutilados, que las personas que asesinaron las Fuerzas de Armadas y las policías no tengan justicia”, agregó.

La indagatoria de la fiscal Chong apunta a determinar las eventuales responsabilidades de Sebastián Piñera y su gabinete, específicamente el Ministerio del Interior, además del mando de Carabineros, en los hechos de violencia registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

En esta causa también han sido citados a declarar los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además de los otrora subsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.

Ex asesor de Navarro: “Los hechos están muy bien acreditados”

Ariel León Bacián, ex asesor del senador Alejandro Navarro y redactor de la querella por delitos de su humanidad, señaló que “los hechos se encuentran muy bien acreditados. Mi trabajo consistió en sistematizar los datos entregados por organizaciones de derechos humanos y víctimas ante la comisión de Derechos Humanos del Senado mientras la presidió el senador Alejandro Navarro, durante y después del estallido social”

El asesor afirmó a EL DINAMO que “veo difícil que la querella hubiera podido tener lugar sin el trabajo de dicha comisión, que recibió, sin censura alguna, el testimonio del departamento de Derechos Humanos del Colegio médico, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de observadores de Derechos Humanos, académicos de la Universidad de Chile de la talla de Claudio Nash y Juan Pablo Mañalich, ONGs y víctimas de lesiones oculares”

“Todos estos testimonios y antecedentes fueron encuadrados en cada uno de los requisitos establecidos por la ley para configurar los delitos de lesa humanidad, y el resultado fue, que nos quedó medianamente clara la efectividad de los hechos, pero por sobre todo la responsabilidad institucional de las autoridades encargadas de garantizar el orden público y los derechos de las víctimas, en particular la ineficacia de las medidas tomadas por las autoridades políticas y policiales para evitar nuevas lesiones oculares. En suma, era como si supieran que las medidas preventivas que tomaron o gestionaron, no iban a tener efecto y por lo tanto permitieron que tales vulneraciones siguieran ocurriendo, lo que constituye responsabilidad por omisión”, aseveró Ariel León.