La voltereta de Consuelo Contreras a dos años de acusar “violaciones sistemáticas” de DDHH tras el 18-O y que le costaron la salida a Micco del INDH

Luego que se conocieran las palabras de Consuelo Contreras, Sergio Micco reaccionó de inmediato a estos dichos y valoró el cambio de postura de la directora del INDH, calificándolas de "una buena noticia para el país".

Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), generó controversia en su paso por Tolerancia Cero, luego que asegurara que durante el estallido social no hubo “violaciones sistemáticas” a los derechos humanos, tomando distancia de la postura que defendió en 2022, cuando pidieron la salida de Sergio Micco.

“Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado”, planteó la directora del INDH.

Esta versión se contrapone a lo expresado el 8 de julio de 2022, donde junto a otros ocho consejeros del organismo, firmaron un documento donde cuestionaban la gestión de Sergio Micco al frente del INDH, al mostrarse contrario que las violaciones a los derechos humanos tras el 18-O tuvieran el carácter de “sistemáticas”.

En la misiva, que terminó detonando la salida de Micco de la institución, Consuelo Contreras y los demás firmantes aseguraban que “el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los DDHH, desatendidas por el Estado, y ante las cuáles tenemos un deber constitucional que nos obligan a actuar de manera más consistente y eficaz”.

Los descargos de Sergio Micco tras su salida del INDH

En entrevista con CNN Chile, el otrora mandamás del organismo declaró que “más que una reivindicación para los seis consejeros, de derecha, centro, e izquierda, siempre sostuvimos que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que no se había comprobado, y hasta el día de hoy, cinco años después, no se ha probado eso. Claro, hay un componente de reparación, pero creo que fundamentalmente es una buena noticia para el país”.

Sobre su relación con Contreras, Sergio Micco aseveró que “teníamos dos grandes acuerdos; primero, que habían ocurrido gravísimos actos de violencia a partir del 18 de octubre de 2019 (…) y por otro lado, nos pusimos de acuerdo en que habían graves y numerosas violaciones a los derechos humanos”.

En esta línea, Micco aseguró que había una línea común con Consuelo Contreras respecto a que “si detrás de estas violaciones graves y numerosas a los derechos humanos había un plan concertado. Y efectivamente, cuando se empezó a atribuir al Instituto que habíamos dicho que eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, yo aclaré el 4 de noviembre, que yo no creía que el presidente de la República (Sebastián Piñera), elegido democráticamente por todos los chilenos, hubiese concebido un plan o ejecutado una política de haber dispuesto a Carabineros que consistía a atacar a la población”.