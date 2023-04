Matthei afirma que hay corrupción y políticos protegidos en la fiscalía por el caso que salpica a Jadue

29 de Abril de 2023

La alcaldesa de Providencia calificó como "un escándalo" la desaparición de los audios donde hablaba el jefe comunal de Recoleta.

Luego de conocerse la información de que la Fiscalía Nacional ordenó la apertura de una investigación penal para confirmar la desaparición de 30 audios de escuchas telefónicas que era parte de la arista Recoleta del caso Luminarias LED que salpica al alcalde Daniel Jadue, Evelyn Matthei entregó sus razones para argumentar que en el organismo persecutor existe corrupción y protección para algunos políticos.

El registro que desapareció de los registros de la Policía de Investigaciones (PDI) correspondían a las indagatorias que llevan los detectives con el jefe comunal comunista en un caso donde se intenta probar el eventual pago de coimas por parte de la empresa Itelecom para así quedarse con la licitación para instalar luces en esta comuna de la Región Metropolitana.

“Este tipo de cosas es para no creer, porque aquí hay protección de políticos, hay corrupción dentro de la fiscalía, hay corrupción de alguna manera de gente que se puso de acuerdo. Esto es uno de los escándalos mayores que he visto y espero que hayan sanciones ejemplificadoras. Hay que ser brutalmente duro con esto”, expresó la máxima autoridad de Providencia.

“Espero que el fiscal nacional eche a todos los que no se preocuparon de tener una cadena de resguardo de esas escuchas. Hasta ahora él ha mostrado que no solamente tiene agallas, sino que además sabe. Tiene agallas, por ejemplo, cuando ha dicho que a las personas extrajeras que no tienen documentos y que han cometido delitos, se le va a pedir la prisión preventiva para saber quienes son. También ha señalado que los jefes de las mafias deberían estar en celdas individuales que es algo básico y que en Chile todavía no se hace”, dijo Matthei sobre Ángel Valencia.

Matthei vio algo “raro”

“El tema de las luminarias fue francamente un asco. Nosotros hicimos un proceso en la Municipalidad de Providencia y ganó esta famosa empresa que estaba metida en todo tipo de irregularidades, de delitos, Itelecom. Era raro, porque sólo había ganado ella, la que había pasado a la segunda etapa. Inmediatamente sospechamos que podían haber personas del Ministerio de Energía involucrados como efectivamente estaban y también la empresa”, afirmó Evelyn Matthei.

“Nosotros con la primera licitación, donde ganaba Itelecom, con una cierta cantidad de dinero nos alcanzaba para cambiar la luminaria de la mitad de la comuna. Cuando hicimos nuevamente la licitación con el mismo dinero, pudimos cambiar todas las luminarias en toda la comuna. O sea, en realidad, se estaban haciendo un margen del 50% de las utilidades en una pasada”, agregó.

“Esto es un escándalo y toda la licitación en Recoleta tiene aspectos muy raros”, cerró.