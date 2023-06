Exigen renuncia de la delegada presidencial del Biobío por sus vínculos con fundaciones y Daniel Andrade

29 de Junio de 2023

Diversas autoridades apuntan contra Daniela Dresdner por su vínculo con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, además de un trato directo entre Urbanismo Social y el Serviu.

Los problemas en Revolución Democrática (RD) y La Moneda siguen escalando después de destaparse el caso Democracia Viva y la modalidad en que funcionan diversas fundaciones que reciben dinero de parte del Estado.

La delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, es otra de las figuras políticas del oficialismo que está siendo duramente cuestionada al conocerse su vínculo con Urbanismo Social y su amistad con la diputada Catalina Pérez y su ex pareja Daniel Andrade.

Todos son militantes de RD y están sujetos a diversas presiones por los millonarios acuerdos que estas ONG han llegado con el Serviu y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a través de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi).

En Concepción y las otras comunas donde Dresdner es la principal autoridad gubernamental exigen su renuncia por un trato directo entre Urbanismo Social y el Serviu (por $148 millones) y por una boleta de $3.900.000 que en 2021 presentó Andrade, representante legal de Democracia Viva, por una “Asesoría en Comunicación Estratégica Campaña Daniela Dresdner por pagar” en el marco de su postulación al Senado que no prosperó.

“Trabajé para la fundación Urbanismo Social, eso es algo que está en mi CV y es algo que jamás se haya ocultado. Pero nunca fui parte ni de los directorios ni de la dirección de ninguna manera. Fui contratada para proyectos específicos en dos periodos y no mantuve ninguna relación con ella desde que salí en 2017”, explicó la delegada.

“Nosotros estamos disponibles a poner todos los antecedentes sobre la mesa respecto a lo que hay. También hay que decir que la situación de Antofagasta es bastante distinta de la situación del Biobío. Acá no existe ningún indicio de ningún tipo de delito, ni tampoco de ningún comportamiento antiético”, complementó Dresdner.

Exigen la renuncia de Dresdner

Si bien el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, ha manifestado que este vínculo no favorece a Democracia Viva y su salida es injustificada, hay otras voces penquistas y de esta zona del país que exigen la salida de la delegada presidencial.

“Espero que renuncie. Cuando tú tienes a la máxima autoridad regional, cuestionada hoy por sus vínculos con los responsables de posibles convenios truchos, lo que corresponde es salir del cargo. Primero, porque existe una responsabilidad política que debe ser asumida y segundo, porque aquí existe una investigación penal en curso que daña profundamente la fe pública”, afirma el senador Sebastián Keitel (Evópoli).

“Creo que el vínculo de Daniel Andrade entregando una boleta por 3.900.000 pesos en la campaña senatorial de la actual delegada regional del Biobío es un hecho que agrega complejidad a la situación de la propia delegada. Yo creo que es el momento en que el Gobierno, el Ministerio del Interior, evalúe si es bueno para el propio Gobierno mantener esta situación”, agregó Eric Aedo de la DC.

“No resiste más, Dresdner debe renunciar. Ha estado ligado directamente con dos fundaciones que han recibido recursos de todos los chilenos. En el Biobío las dos han sido foco de aportes directos, sin licitación pública, para llevar adelante proyectos que no teníamos idea que existían. Hay elementos necesarios para que dé un paso al costado. No solo tiene vínculo con Democracia Viva, sino que su ex jefe de gabinete es jefe de campamentos en Biobío”, dijo Sergio Bobadilla.

Felix González del Partido Ecologista Verde, Joanna Pérez de Demócratas y Karen Medina del Partido de la Gente también exigen que Daniela Dresdner deje su cargo.