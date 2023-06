Seremi del Maule se defiende tras la apertura de una nueva investigación por entrega de dineros a fundaciones

29 de Junio de 2023

El Ministerio de Vivienda envió emisarios a esta zona del país tras el anuncio de la fiscalía. Rodrigo Hernández también pertenece a Revolución Democrática (RD).

Durante la noche de este miércoles, la Fiscalía del Maule confirmó la apertura de una indagatoria por la cesión de recursos estatales a otra de las fundaciones vinculadas a Revolución Democrática (RD). El persecutor Julio Contardo aseguró que indagará los dineros entregados a la ONG Urbanismo Social por parte de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El titular regional de la cartera es Rodrigo Hernández, quien hasta el año pasado estuvo en esta fundación y pertenece a este partido que forma parte del Frente Amplio oficialista. Su rol despertó suspicacias y una serie de diligencias para establecer presuntas irregularidades como sucede con el caso de Democracia Viva en Antofagasta donde los implicados también son de esta colectividad.

“Confirmamos el inicio de una investigación de oficio a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público respecto de esta fundación. Esto se radica en los antecedentes que aparecen de distintas publicaciones, medios de comunicación, redes sociales y, además, de la propia confirmación que emana de un comunicado de la seremi de Vivienda del Maule”, dijo el fiscal Contardo.

@FiscaliaMaule abre investigación de oficio tras diversos antecedentes relacionados en el #Maule sobre dineros transferidos a la Fundación Urbanismo Social. HABLA FISCAL REGIONAL JULIO CONTARDO pic.twitter.com/PMOP2x9nNQ — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) June 29, 2023

Frente a este panorama, Hernández se defiende y plantea que no existen irregularidades en el acuerdo que trasladó 577 millones de pesos a la tesorería de Urbanismo Social, entre octubre y diciembre del año pasado. Para analizar esta situación de forma preliminar, el equipo del ministro Carlos Montes envió funcionarios a la región.

La versión del seremi del Maule

“Tengo que responder como un seremi representante de un Ministerio. El presidente fue muy claro y explícito en que todos tenían que estar disponibles para ser investigados y para poder entregar toda la información posible para que la ciudadanía esté tranquila. Descarto tajantemente cualquier clase de vinculación con la Región de Antofagasta respecto a cualquier irregularidad que haya habido, tanto con la fundación original que se está investigando (Democracia Viva), como con Urbanismo Social“, dijo Rodrigo Hernández.

“Trabajé en Urbanismo Social, fui contratado por ellos. Se ha dicho que he sido socio, miembro del directorio o controlador de la institución y no, nunca lo fui”, agregó. “Es muy injusto, ha sido muy desafortunado lo que ha pasado con nosotros porque no tenemos nada que ver con lo que ha pasado en el norte. Tenemos un proceso absolutamente normado”, aseguró en TVN.