Ministro Cordero confirma que convenios con fundaciones fueron sin boleta de garantía

27 de Julio de 2023

El titular de Justicia detalló el "error" que se estaba cometiendo en Ministerios y Gobiernos Regionales (GORE) al ceder millonarios montos a estas ONG.

En paralelo a la investigación que el Ministerio Público desarrolla en algunos Ministerios y Gobiernos Regionales (GORE) en el contexto del denominado Caso Convenios, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reconoció que el Gobierno ha cometido errores en los convenios con distintas fundaciones.

De acuerdo a las palabras del secretario de Estado, en la mayoría de estos casos no se firmaron boletas de garantías en estos acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Uno de ellos, quizás el más emblemático hasta la actualidad, el es trato directo del Seremi de Vivienda de Antofagasta con Democracia Viva por $426 millones en tres depósitos para, premeditadamente, evadir el control de la Contraloría General de la República.

Hace algunas horas, el organismo que representaba Daniel Andrade, al momento de recibir el dinero, presentó un recurso para no devolver el 92% de este monto.

“Hay un elemento común en los convenios de transferencia, no sólo en este, en general, esta es una información que fue levantada desde el inicio, que buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía, ojo con eso”, confirmó Cordero.

“En el caso de programas de asentamientos precarios, las transferencias originalmente se hacían a los municipios, y cuando se hacen transferencias entre organismos públicos, en general no se requieren boletas de garantías”, ejemplificó el ministro de Justicia en conversación ADN Radio.

Cordero reconoce un “error”

“Cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro, se mantuvo la inercia y no se exigieron boletas de garantías, creo que eso fue un error“, manifestó el secretario de Estado en torno a esta modalidad que ahora podría ser contraproducente para el retorno de los dineros, en caso que así lo confirmen las investigaciones.

“El hecho de que estos convenios de transferencia no tengan boletas de garantías es un mecanismo que venía desde hace algún tiempo y que dificulta situaciones como estas“, agregó el ministro Cordero y aseguró que “no puedo anticipar estrategias legales del Ejecutivo por razones obvias”, explicó respecto a este detalle que podría jugar en contra de las devoluciones.

“Eventual comisión de delito grave”

Tras conocerse las declaraciones del ministro Luis Cordero entorno a este “error” en los convenios con fundaciones, quien reaccionó fue el diputado Diego Schalper (RN).

“Que no haya boletas de garantías respecto a convenios celebrados con el Estado no es un error, es una eventual comisión de un delito grave… Me parece inaceptable que el ministro diga que eso es un error, más bien eso parece un horror, ya que es inaceptable que se hayan celebrado convenios con fundaciones al nivel de lo que aquí se ha hecho y el Estado hoy no cuente con garantías mínimas para exigirles que devuelvan la plata”, indicó el parlamentario.