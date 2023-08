Caso Lencería: Polizzi denuncia sicariato y niega intentar silenciar al dueño de la Fundación En Ti

1 de Agosto de 2023

La ex candidata a alcaldesa y diputada desmiente informaciones tras presentar una querella en la Fiscalía del Biobío.

La última intervención pública de Camila Polizzi había sido el 13 de julio. En aquel comunicado, la ex candidata a alcaldesa de Concepción negó cualquier irregularidad en la cesión de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti de parte del Gobierno Regional del Biobío (GORE) para ser utilizados en un proyecto de “capacitación e identidad patrimonial” en los barrios penquistas.

Según las primeras informaciones que se conocieron de este caso, la ex modelo es acusada de desviar fondos hacia una sociedad recién comprada por su pareja, Sebastián Polanco, donde el detalle de algunas compras en el retail evidencian la adquisición de lencería y otros productos que sólo se encuentran en multitiendas. El monto rendido alcanza los $93 millones y del resto aún se desconoce su paradero.

Pero esta polémica no es la única que enfrenta la ex aspirante a la Cámara de Diputados. Después de que se reprodujeron en los medios de comunicación audios donde intenta que el propietario de esta ONG, Gerardo Silva, no se refiera a estos montos, el propio afectado insistió en que todo el manejo pasaba por ella al “no saber leer ni escribir”.

Esta versión terminó por motivar a Polizzi para romper semanas de hermetismo y enfrentar las acusaciones que recaen sobre ella en una situación que salpicó al gobernador Rodrigo Díaz y al ahora ex seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, quien renunció a su cargo la semana anterior.

La versión de Camila Polizzi

“Presenté una denuncia ante la Fiscalía de la Región del Biobío luego de haber reflexionado los hechos que ocurrieron hace ya más de una semana en un edificio de calle Freire en Concepción, donde se encuentra involucrado una ex autoridad de Gobierno, que hasta ese entonces ostentaba el cargo de seremi de Gobierno, el señor Eduardo Vivanco”, comenzó diciendo Camila Polizzi en un comunicado que hizo llegar a la prensa.

“El silencio que he guardado todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran en entredicho y posible peligro. Le he presentado a la Fiscalía todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato”, añadió.

Sobre los audios y el eventual intento de obtener el silencio de Silva, Polizzi sostuvo: “Niego absolutamente estar obstruyendo a la Justicia y todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación frente a grabaciones que se me han realizado. Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación… El motivo de mi llamada fue para dar tranquilidad y bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos”.

“Me encuentro disponible, ubicable para colaborar y que los hechos se esclarezcan de la mejor manera… Jamás he presentado rendición alguna o gasto relacionado al proyecto que tenga que ver con vestuario. Por lo que ante estos hechos graves quiero clarificar que esto es absolutamente falso”, cerró.