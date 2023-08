Irací Hassler responde a Ravinet: “En la última elección no obtuvo ni 5% de votos en Santiago”

10 de Agosto de 2023

Irací Hassler, alcaldesa de Santiago, salió al paso de las duras críticas realizadas por el otrora jefe comunal Jaime Ravinet, quien cuestionó la decisión del Concejo Municipal de cambiar el nombre a ciertas calles, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Y es que en declaraciones a radio Pauta, Ravinet disparó contra Hassler y planteó que “cuando ella asumió hace ya más de un año, me preguntaron qué opinión tenía y la verdad es que yo tengo una pésima opinión de la capacidad de gestión de los dirigentes del Partido Comunista. Están inspirados en un sectarismo de tal naturaleza que les dije que no me extrañaría que al Teatro Municipal le pusieran Gladys Marín y que al Parque de Los Reyes le pusieran Lenin”.

Sobre el cambio de nombres de calles, Ravinet recalcó que “es un absurdo dicho cambio de nombre, y dentro de eso, yo haré campaña para que un año más saquemos volando a esta alcaldesa, por voto popular, de manera de que esto se revierta y vuelvan los nombres tradicionales en Chile”.

Ante esto, la alcaldesa Hassler le respondió en CNN Chile que “aprovecho de decirle que son los ciudadanos -vecinos y vecinas- quienes deciden a sus autoridades; quienes decidieron, de hecho, en la última elección que él no fuera consejero constitucional y no obtuvo ni siquiera un 5% de los votos en nuestra comuna, gastando cerca de $600 millones”.

“Entonces, la verdad es que esas opiniones me tienen sin cuidado, lo que importa es lo que piensen los vecinos, la comunidad y nuestra sociedad”, sentenció.