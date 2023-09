Gloria Hutt se desmarca de Chile Vamos: “El golpe de Estado sí era evitable”

12 de Septiembre de 2023

La presidenta de Evópoli aseguró que todo el sistema político pudo hacer más para evitar el quiebre de la democracia.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 “sí era evitable”, marcando así una distancia con lo que han manifestado la UDI y RN, sus aliados en el pacto Chile Vamos.

“Yo, por lo menos ahora que soy parte más activa del sistema político, creo que sí era evitable“, dijo la ex ministra de Transportes, en conversación con radio Infinita.

La también consejera constitución indicó que todo el sistema político chileno pudo hacer más para evitar lo que finalmente ocurrió. “Cuando se supone que las cosas se van a arreglar por su propia dinámica, se dejan de hacer cosas. Y eso es lo que no nos puede pasar“, indicó la timonel.

“La democracia va en retroceso”

Gloria Hutt indicó a la vez que la declaración que emitió Evópoli sobre el golpe de Estado “apunta a los riesgos de la democracia. Y eso apunta no solo en Chile“

En ese sentido, explicó que “cuando miramos el índice de democracia en el mundo, es bien preocupante. La democracia va en retroceso, y se van instalando gobiernos autoritarios“.

Añadió que “esos son riesgos reales. Y si uno no reacciona a tiempo, se va desgastando. O si uno no reacciona frente a cosas que no parecen tan relacionadas”, como la corrupción, que “corroe la democracia”.

Gloria Hutt también criticó el que “por ser de derecha se nos califica de defensores del golpe de Estado. O indiferentes a las violaciones de los derechos humanos“.

Por otro lado, respecto de la declaración de la UDI sobre el 11 de septiembre, indicó que “también es importante respetar la forma en que cada uno lee la situación. Y eso no implica que defienda la intervención o el golpe militar, ni tampoco avala los atropellos a los derechos humanos”.

“Creo que es importante entender la postura de cada uno y enfrentarlo a la realidad“, concluyó.