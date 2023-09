Así conmemoró Pedro Pascal los 50 años del golpe de Estado

12 de Septiembre de 2023

El actor no fue ajeno a la importante conmemoración que se llevó a cabo este lunes en todo el país.

Pedro Pascal, actor chileno radicado en Estados Unidos, no quedó ajeno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se llevó a cabo este lunes 11 de septiembre.

El protagonista de la popular The Last of Us se valió de su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes relacionadas a los detenidos desaparecidos y sus familiares, además de algunas manifestaciones exigiendo verdad y justicia.

La publicación, que superó los 600 mil likes, fue acompañada por tres hashtags relacionados al país, el 11 de septiembre y los 50 años.

Pedro Pascal y la dictadura militar

Anteriormente, Pedro Pascal se ha referido a lo que vivió su familia durante la dictadura militar, ocurrida hace 50 años, donde nueve meses tras su nacimiento tuvieron que partir fuera de Chile.

A Flaunt Magazine declaró hace un tiempo que “Chile siempre ha sido gran parte de mi identidad, dentro de la casa en la que crecí, porque mis padres tuvieron la posibilidad de irse cuando lo hicieron“.

“Tuve la suerte de entrar en una lista de exiliados indultados cuando tenía ocho años. Así que fuimos capaz de reunirnos con nuestras familias, tenemos grandes familias en ambos lados”, agregó.

Posteriormente su familia retornó al país, pero fue ahí que él decidió quedarse en Estados Unidos.