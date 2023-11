Máximo Pavez sobre la propuesta de Constitución: “La única opción de cerrar la etapa constitucional es votar A Favor”

21 de Noviembre de 2023

En conversación con EL DÍNAMO, el abogado UDI defendió el trabajo de la Comisión Experta y aseguró que la actual propuesta constitucional "aborda los desafíos que tiene Chile, recogiendo el momento social y político que vive nuestro país".

Compartir

Para el ex integrante de la Comisión Experta Máximo Pavez (UDI), la única forma que tiene Chile para ponerle punto final al proceso constituyente iniciado tras el estallido social es que la ciudadanía vote A Favor en el plebiscito de la propuesta de Constitución del próximo 17 de diciembre.

El ex subsecretario General de la Presidencia en el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera abordó en diálogo con EL DÍNAMO su perspectiva de la actual propuesta de Constitución, asegurando que “es un texto más que adecuado para lo que el país requiere hoy“.

Junto con descartar que la votación obtenida por los republicanos para el Consejo Constitucional pueda ser proyectable a una eventual candidatura presidencial de José Antonio Kast, el abogado de la UDI dijo que espera que el Gobierno admita de manera pública que está en contra del texto.

—¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión Experta en el Consejo Constitucional?

—Creo que ambas instancias cumplieron con su propósito constitucional, en el contexto en que cada una de ellas realizó su labor. La Comisión Experta, que tenía por objeto evitar una hoja en blanco y que la discusión constitucional estuviera sumida en el fragor de un contexto electoral, donde habían equilibrio suficientes para alcanzar, un acuerdo inicial. Y el Consejo Constitucional, que fue algo algo solicitado por la izquierda, un órgano de elección popular a cargo de la propuesta final y que tuviera la última palabra, ese consejo trabajó al tenor de la elección del 7 de mayo y, por lo tanto, me parece que ambas instancias cumplieron su propósito en el marco del diseño en que se generó este proceso.

—¿Calificaría a la actual propuesta de texto constitucional como refundacional?

—De ninguna manera, porque existen las 12 bases constitucionales, que fueron un acuerdo político previo al consejo, para evitar justamente la refundación, para evitar lo que hizo la extrema izquierda en la Convención Constitucional. Por lo tanto, como se cumplieron las 12 bases y como se cumple con los acuerdos generales que se dieron el interior de la Comisión Experta en cuanto a los capítulos y en muchas materias en cuanto a su contenido, es un completo despropósito señalar que este es un texto refundacional.

Incluso, en algún minuto la izquierda se quejó de que este es un texto que tenía muchas normas similares a la Constitución vigente, sobre todo en materia económica y orgánica. Por lo tanto, esa es una crítica en la que no hay que detenerse, es algo que no resiste ningún análisis.

¿A Favor o En Contra?

—¿Ha tenido tiempo de ya interiorizarse del proyecto final que se votará el próximo 17 de diciembre?

—Sí. No es un texto perfecto, porque ninguna Constitución lo es. Pero aborda los desafíos que tiene Chile, recogiendo el momento social y político que vive nuestro país. Y actualiza los derechos y libertades fundamentales y constitucionales, donde se hacen correcciones importantes a los problemas que tiene el sistema político.

Me parece que es un texto más que adecuado para lo que el país requiere hoy, que es estabilidad, reimpulso y certeza jurídica.

—Por sus palabras infiero que va a votar A Favor en el plebiscito.

—Total y absolutamente. Voy a votar A Favor, porque esta es una Constitución mejor que la Constitución refundacional de la Convención Constitucional fracasada, y que es mejor que la Constitución vigente para enfrentar los desafíos que requiere enfrentar Chile.

—¿Cuáles son, según su criterio, los puntos fuertes de la propuesta constitucional?

—Creo que este es un texto que entrega herramientas concretas en materia de seguridad.

En segundo lugar, establece correcciones imprescindibles al sistema político, al rebajar el número de parlamentarios, al buscar menos partidos políticos y más ordenados, y que reconoce libertades esenciales que la ciudadanía, cuando se redactó la Constitución vigente, no había sido necesario expresar y que ahora sean manifestado con mucha fuerza. Hablo de libertad de elecciones de salud y de la propiedad de las cotizaciones de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y su inexpropiabilidad y heredabilidad. Creo que esos tres temas destacan y revisten a este texto de los elementos necesarios para ser ampliamente valorados en el mes de diciembre.

—¿Cree que se repitieron errores de la Convención?

—De ninguna manera, porque en el proceso pasado no hay ninguna norma jurídica construida con mi sector político. En cambio ahora, hay normas de consenso en muchísimas materias, en todos los capítulos.

Lo que pasa es que la izquierda chilena, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Gobierno no están disponibles a reconocer que hay un sector que legítimamente se impuso en las elecciones y que llenó vacíos que la Comisión Experta tenía.

Y me refiero a tres cosas específicas: el capítulo de las Fuerzas Armadas, que la izquierda lo quiso dejar fuera; en segundo lugar a la libertad del elección en salud, con la que la izquierda nunca estuvo de acuerdo y, en tercer lugar, a la norma que reconoce propiedad de las cotizaciones de los trabajadores, sus ahorros previsionales y la inexpropiabilidad y la heredabilidad de los fondos, también resistida por la izquierda.

Cierre del proceso constitucional

—¿Cree que se fracasó en el propósito de entregar un texto “que nos una”?

—Lo que creo es que no es posible construir un texto en el cual los 20 millones de chilenos se sientan parte por igual, sin que eso sea un titular vacío. Las preguntas son que este texto refunda al país, y no lo refunda. Si permite otorgar certezas jurídicas para el Chile que viene, y lo permite. Y si en el contexto de nuestra tradición constitucional y política este texto es mejor, y también lo es. Por eso creo que va a ser valorado por la ciudadanía en diciembre.

Por lo tanto, creer que porque hay una mayoría que aplicó determinados criterios está faltando a la lógica de la unidad nacional, es completamente falaz.

—¿Considera posible cerrar la etapa constitucional o el proceso iniciado tras el estallido social? ¿Vislumbra un posible nuevo estallido?

—La única posibilidad que el tema constitucional se cierre, es votando A Favor. No es posible creer que la izquierda, que lleva 30 años reclamando por una nueva Constitución que se ha excusado en su vigencia para sostener su permanente en ineficacia política y sus diagnósticos equivocados, ahora venga tan rampantemente a decir que se mantiene la Constitución vigente se cerrará la etapa constitucional. Eso yo no lo creo de ninguna manera.

La única opción que cierra la etapa constitucional de manera definitiva es la opción A Favor.

—¿Cree que la votación obtenida por el Partido Republicano con los consejeros se puede proyectar de cara a una eventual candidatura de José Antonio Kast?

—No, no lo creo. Pienso que fue una coyuntura especifica de desaprobación al Gobierno, pero son otros los candidatos que tienen más posibilidades hoy día de llegar a La Moneda y eso se expresa en las encuestas.

—¿Qué piensa de la frase de Beatriz Hevia sobre los “verdaderos chilenos”?

—No me gustó para nada. En todo caso, no escribí ese discurso y no me gusta ser intérprete de lo que haya hecho la presidenta del Consejo Constitucional. A mí no me gustó.

—¿Qué opina respecto a la disyuntiva de la izquierda chilena de votar entre seguir con la Constitución de Pinochet o cambiarla por la que lideró el Partido Republicano?

—Yo creo que lo que usted pregunta demuestra de cuerpo entero que la izquierda no está disponible a una solución constitucional distinta a la propuesta de la Convención Constitucional.

Este es un texto que incorpora bastantes elementos de la Comisión Experta y elementos en que hubo acuerdo interno después en el Consejo Constitucional. Pero resulta que en los temas sociales la izquierda tiene solamente un modelo de Estado social, que es el de la Convención Constitucional.

Qué pasa si gana el En Contra

—Si gana el En Contra, ¿habría que iniciar o no un nuevo proceso constitucional?

—¿Qué significa un nuevo proceso constitucional, con una inversión importante de recursos y con elecciones? Yo creo que ninguna posibilidad. Esto va a demostrar que la izquierda no puede seguir escudándose en la Constitución vigente para cuando quiere proponer reformas que no van en sintonía con los chilenos, o derechamente cuando han mostrado ineptitud política era para solucionar los problemas.

Sin embargo, evidentemente que con la Constitución vigente sigue habiendo un problema constitucional, con o sin tercer proceso, y es algo importante.

—Si se votara En Contra, ¿usted preferiría que se trabajara sobre reformas de la actual Constitución o iniciar un nuevo proceso?

—Eso habría que verlo después. Por ahora solo pienso en que se imponga la opción A Favor.

—¿Cuál cree usted que debería ser la posición del Gobierno ante el plebiscito del 17 de diciembre?

—Espero que el Gobierno sincere que está en contra del texto. Lo hace al no querer informar, al no querer repartir las constituciones. Al estar con freno de mano apoyando este proceso constitucional, deja en claro que está en contra del texto y es bueno que lo diga.

—¿Cree que si la izquierda dice que está En Contra el texto, eso va a significar un mayor apoyo al A Favor?

—Me parece que eso permite a la ciudadanía determinar dónde están quienes han defendido el texto de la conversión constitucional, la revolución de octubre, y quienes están en contra de ese proceso. Va a ayudar a despejar bastante incógnitas. Por eso el Gobierno no sale a hablar en contra el texto como lo hizo sí a favor del texto de la Convención. Recordemos que el ministro (Giorgio) Jackson fue reprendido por faltar a la prescindencia política y tenían la jefatura de campaña en La Moneda. Ahora están en contra, pero con los brazos caídos al no querer repartir el texto. Yo creo que es bueno que el gobierno se sincere.