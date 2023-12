Del MOP-Gate a Democracia Viva: quién es Ricardo Trincado, el funcionario desvinculado del Minvu

4 de Diciembre de 2023

La desvinculación se produjo luego que se revelara que Ricardo Trincado fue quien validó el informe del ex seremi de Antofagasta, previo al escándalo de Democracia Viva.

Durante la mañana de este lunes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que el ministro de la cartera, Carlos Montes, solicitó la renuncia de Ricardo Trincado Cvjetkovic, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, dependiente de la División de Política Habitacional, y vinculado al polémico Caso Democracia Viva.

A través de un comunicado, la secretaría de Estado informó la salida de Trincado, dejando en su reemplazo, y de manera subrogante, a Pablo Morán Saavedra.

Su vinculación con Democracia Viva

El viernes pasado se reveló que Ricardo Trincado revisó y validó el informe de ex seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, antes de estallar el escándalo ligado a Democracia Viva.

La vinculación de Trincado con el caso de Democracia Viva tiene que ver con el informe elaborado que presentaría diferencias con las fechas y contenidos planteados por La Moneda.

En ese sentido, desde el Minvu indicaron que el informe fue entregado a la Fiscalía Regional de Antofagasta el pasado 20 de junio.

Junto con precisar que Ricardo Trincado no era asesor del ministro Carlos Montes, el ministerio indicó que “luego de recibir un correo electrónico de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta el 3 de mayo pasado, la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, solicitó al ex seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, un informe en el que explique cada uno de los puntos planteados”.

“Dicho informe fue reenviado al jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Ricardo Trincado“, agregó el Minvu.

En ese contexto, desde el Minvu señalaron que se “adoptó una serie de acciones en el ámbito administrativo y penal, dentro de las que podemos señalar que hay un sumario en curso para indagar las responsabilidades derivadas del ya citado informe”.

Procesado por fraude al fisco

El desvinculado funcionario Ricardo Trincado es ex director del Servicio de Vivienda Urbanización (SERVIU) de la Región Metropolitana.

En mayo de 2022, Ricardo Trincado fue procesado como autor del delito de fraude al fisco en el marco del Caso MOP-Ciade.

En aquella oportunidad, y según la resolución del magistrado, Trincado fue uno de los 13 seremis que se benefició con sobresueldos por $120 millones gracias al convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade).

La justicia determinó que los funcionarios defraudaron al fisco al recibir un honorario que no estaba justificado. Sin embargo, en instancias judiciales posteriores, Ricardo Trincado fue absuelto.

El ahora ex jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, también fue seremi de Vivienda en el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet y fue interrogado en el marco del MOP-Gate, ya que fue registrado en la nómina de sobresueldos que se le entregó en su momento al ministro Carlos Aránguiz. A pesar de ello, no fue condenado.