“Conversar y conocerse”: Zalaquett defiende reuniones en su casa entre ministros y empresarios

4 de Enero de 2024

Pablo Zalaquett, ex alcalde UDI, salió al paso de los cuestionamientos por albergar en su residencia una serie de encuentros entre ministros de Estados y empresarios, los cuales no fueron consignados por la Ley del Lobby.

Según precisó Ciper Chile, en estas reuniones dijeron presente Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), quienes con conversaron con representantes de las empresas salmoneras, mientras que Jeannette Jara (Trabajo) hizo lo propio con empresarios de las AFP, entre otras citas.

Al respecto, Zalaquett, quien en la actualidad es lobbista, precisó en una declaración pública que “la iniciativa de convocar encuentros en mi casa, nace de la preocupante polarización y distancia que vi entre distintos actores del mundo político, económico y social. Lamentablemente, nuestra sociedad ha estigmatizado el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos y llevamos mucho tiempo relacionándonos desde la lógica de un ‘nosotros versus ellos’, que ha prevalecido por sobre la unidad nacional”.

El ex alcalde aseveró que “las reuniones las decidí hacer en mi casa, precisamente, para ampliar los puntos de encuentro y establecer lazos de comprensión mutua. El fin es acercar y humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando, por el contrario, sólo ha prevalecido el prejuicio y la desconfianza mutua. Esta distancia alimenta el clima de polarización que ha predominado en nuestro país durante los últimos años y que no nos permite salir del estancamiento en el que estamos”.

Sobre el cariz de estos encuentros, Pablo Zalaquett explicó que “en los encuentros se abordan historias personales, contextos de la actualidad y temas generales del país y sus proyecciones. La dinámica es simple. Se basa en conversar y conocerse, para abrir un diálogo humano y luego plantear la visiones de cada uno respecto a cómo ven el ambiente país, sus desafíos, oportunidades de crecimiento y desarrollo. De hecho, lo que más se ha repetido es la importancia de la colaboración público-privada, la cohesión social, la seguridad y la sustentabilidad como factores clave para una reactivación económica integral”.