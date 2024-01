VIDEO – Fabiola Campillai y María Luisa Cordero llegaron a acuerdo tras disculpas públicas

5 de Enero de 2024

El acuerdo además contempla que María Luisa Cordero no volverá a poner en duda la ceguera de Fabiola Campillai. Si lo cumple, se levantará el desafuero en su contra.

La senadora Fabiola Campillai y la diputada María Luisa Cordero llegaron a un acuerdo, luego que la parlamentaria de Chile Vamos ofreciera disculpas públicas, tras cuestionar la ceguera de la legisladora independiente.

Y es que Cordero aseguró en su programa en radio El Conquistador que “tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes (N.R.: la imagen en cuestión no corresponde a la senadora Fabiola Campillai). Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”.

Ante esto, la senadora Campillai presentó una querella contra María Luisa Cordero por injurias, lo que le valió su desafuero, luego que reafirmara sus dichos en contra de la senadora.

Es por ello que este viernes se llevó a cabo una audiencia de conciliación, donde se acordó que Cordero deberá concretar disculpas públicas a Fabiola Campillai a través del mismo medio donde emitió las injurias en su contra.

La ex panelista de TV indicó que “ofrezco disculpas públicas por el daño causado a la senadora Fabiola Campillai (…) Quiero señalar que no debí referirme a su discapacidad visual, ya que soy médico psiquiatra y también por ser diputada sé que influí en la opinión de muchas personas para que cuestionaran su ceguera, ocasionando daño a su dignidad como víctima de violaciones a los derechos humanos”.

“Reitero que la senadora Fabiola Camipillai es ciega por la agresión de un funcionario de Carabineros, lo cual se acreditó ante los Tribunales de Justicia. Por último, me comprometo ante la opinión pública a no referirme en términos injuriosos a la senadora Campillai con mis dichos”, cerró María Luisa Cordero.

“Ofrezco mis sinceras disculpas por cuanto mis expresiones contribuyeron al odio”: Diputada Cordero se dirige a la Senadora Campillai en audiencia de conciliación. Se acuerda el sobreseimiento de la causa por injurias y calumnias cuando se publique la declaración.@24HorasTVN pic.twitter.com/S4YKRhMe9l — Poirot Escovedo (@poirotes) January 5, 2024

La postura de Fabiola Campillai

Tras escuchar las disculpas públicas de la diputada de Chile Vamos, la senadora independiente aseveró que las acepta, a pesar de que no las considera sinceras.

“Ya han pasado 10 meses desde sus injurias, ella jamás ofreció una disculpa. Pero hoy el cansancio me hace recibir estas disculpas, pero no creer en ellas. Yo no creo en ellas, pero las recibo y espero que sí sean sinceras por el bien de todos nosotros y por el bien de mi familia”, declaró.

Junto con ello, Fabiola Campillai argumentó que “ella es una doctora y sabía el daño que podía causar, no tan sólo en mí sino en mi familia y en mucha gente que también salió afectada con esto, porque hoy las personas que no tenemos visión somos cuestionadas por usar un teléfono con lo cual nosotros tomamos clases para llegar incluso a hacer una transferencia bancaria”.

El acuerdo además contempla que María Luisa Cordero no volverá a poner en duda la ceguera de Fabiola Campillai. Si lo cumple, se levantará el desafuero en su contra.