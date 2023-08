“No me callarán jamás”: María Luisa Cordero acusa “censura de la extrema izquierda”

8 de Agosto de 2023

La parlamentaria aseguró que enfrenta un intento de cancelación por parte de la "extrema izquierda", luego de sus dichos, sin pruebas, contra la senadora Campillai.

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) sacó la voz para cuestionar la decisión de la Corte Suprema de ratificar su desafuero, en el marco de la querella por injurias en contra de la senadora Fabiola Campillai.

A través de una declaración pública, Cordero aseguró que “el ser directa en este país trae consecuencias sobre todo al ser oposición a un Gobierno incompetente con ideas deconstruccionista”, agregando que la intención de sus detractores es “limitar mi trabajo legislativo y de todos quienes amamos y defendemos a Chile”.

Junto con ello, María Luisa Cordero acusó que “en la Cámara de Diputados he sido maltratada verbalmente por más de una diputada, en los ascensores, pasillos y baños he tenido que soportar faltas de respeto hacia mi persona y guardar silencio, porque si digo algo, la Comisión de Ética determina que soy culpable”.

En esta línea, apuntó que “mi franqueza ha sido la razón de que muchos me intenten cancelar”.

“Querido Chile, no me callarán jamás y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará, ya que seguiré con mas fuerza que nunca desenmascarando a quienes intentan apropiarse de los recursos de nuestro país. Seguiré recorriendo las calles junto a los vecinos del distrito que decidió darme la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo parlamentario de manera responsable y leal”, argumentó la diputada Cordero.

Para cerrar, si bien recalcó que acatará lo determinado por la Corte Suprema, cuestionó “que, a raíz de un comentario emitido en un medio de comunicación, me encuentre hoy en día en un proceso judicial de desafuero, que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron y especialmente se me imposibilite ejercer mi rol fiscalizador en medio de la crisis de corrupción política más grande de nuestro país donde si existen delitos y cómplices que hoy gozan de impunidad”.