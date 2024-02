Sebastián Piñera: los hitos de la vida política del fallecido ex presidente

6 de Febrero de 2024

El ex mandatario fue el primer presidente de derecha elegido democráticamente dese 1958.

El ex presidente de la República, Sebastián Piñera, murió este martes 6 de febrero en un accidente aéreo en el sector rural de Ilihue, localidad del Lago Ranco, Región de los Ríos.

Doctor en Economía, empresario y destacado político, fue senador por la 8ª Circunscripción Santiago Oriente, en el periodo entre 1990 y 1998, cuando militaba en Renovación Nacional (RN).

Fue el año 2009, donde Piñera superó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el balotaje, convirtiéndose en el primer presidente de derecha en ser elegido democráticamente desde 1958​ y el primero en ejercicio desde que Augusto Pinochet dejara el cargo en 1990.

De esta forma, fue jefe de Estado de Chile desde el 11 de marzo de 2010 al 11 de marzo de 2014. Posteriormente, volvió a La Moneda para un segundo periodo entre el 11 de marzo de 2018 al 11 de marzo de 2022.

El político de 74 años fue también sobrino de monseñor Bernardino Piñera Carvallo y primo de Andrés Chadwick, ex ministro, ex senador y ex diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Casado con Cecilia Morel Montes, orientadora familiar, tuvo cuatro hijos: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal.

Piñera, el empresario

En el ámbito financiero, Sebastián Piñera fue dueño de una de las mayores fortunas del país, con un capital estimado de 2.700 millones de dólares, según la revista Forbes, convirtiéndose en uno de los diez mayores multimillonarios del país.

Su carrera empresarial incluso llegó a las comunicaciones, convirtiéndose en 2005 en el dueño de Chilevisión, el que mantuvo hasta llegar a la presidencia en 2009, donde tuvo que acelerar su venta.