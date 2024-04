Sebastián Sichel baja su candidatura por Santiago y entrega apoyo a Mario Desbordes

20 de Abril de 2024

"Renovación Nacional comunicó la decisión de Chile Vamos. Hay otra opción legítima decidida", confirmó Sichel.

Sebastián Sichel (Ind) anunció oficialmente que no seguirá en competencia por la Alcaldía de Santiago y manifestó todo su apoyo a Mario Desbordes (RN).

Según informó a través de su cuenta X, Sichel tomó la decisión luego que Chile Vamos proclamara como candidato al ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera.

El también ex ministro de Desarrollo Social, indicó que “mi único interés siempre ha sido buscar lo mejor para Chile y la comuna de Santiago. Jamás pensé ser candidato por Santiago hasta que me lo pidió un grupo de ex alcaldes por los datos que arrojaban las encuestas”.

“Sin embargo, RN ya comunicó la decisión Chile Vamos, hay otra opción legítima decidida: Mario Desbordes. Nuestro deseo es cambiar la gestión del municipio de Santiago. Todo mi apoyo para él”, agregó.

En ese sentido, reveló que continuará trabajando para “poner a las personas en el centro y para que los independientes tengan cabida en política”.

ChileVamos se decide por Desbordes

Durante la noche del viernes, Chile Vamos decidió llevar a Mario Desbordes como candidato a alcalde de Santiago.

“RN y Chile Vamos han decidido que Mario Desbordes será su carta a la alcaldía de Santiago. Es un liderazgo necesario y que hace mucho sentido a quienes viven en la comuna”, dijo el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea.

“También le quiero agradecer sinceramente a personas que también tenían las condiciones y las capacidades para asumir este desafío: Sebastián Sichel, uno de ellos, el concejal Juan Mena de RN, otro de ellos. Han tenido la buena disposición de estar con sus nombres disponibles y ahora de apoyar a Mario Desbordes en este desafío inmenso que tiene la comuna de Santiago”, agregó.