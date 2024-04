Rosa Oyarce (RN), candidata a gobernadora metropolitana: “Yo fui votada, no fui elegida a dedo”

24 de Abril de 2024

En conversación con EL DÍNAMO, la ex seremi de Salud Metropolitana se refiere a su postulación a la gobernación regional, apoyada por RN. Respecto a su competencia con Isabel Plá (UDI), asegura que "perfectamente podemos llegar todos a la papeleta y que la ciudadanía diga quién es el candidato que se queda para la segunda vuelta".

A través de su cuenta de X ―antes Twitter―, la ex seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, anunció que será candidata a gobernadora metropolitana por Renovación Nacional (RN). “He sido elegida por RN para realizar un nuevo camino hacia la gobernación RM 2024. Conozco la realidad de las 52 comunas y sé sus necesidades”, publicó.

La nominación de Oyarce por parte de la tienda que preside el senador Rodrigo Galilea (RN) volvió a agitar las aguas de Chile Vamos. Dos días antes, la ex ministra de la Mujer, Isabel Plá (UDI), anunció su postulación al mismo cargo. “Llegó la hora de ponernos a disposición de un proyecto para que Chile recupere la esperanza”, expresó en sus redes sociales.

En entrevista con EL DÍNAMO, la ex seremi ―quien hoy trabaja en la Corporación Municipal de Salud de San Bernardo― comenta cómo se gestó su candidatura ―que comenzó a activarse a inicios de abril― y plantea la necesidad de dirimir entre los dos nombres a través de “encuestas representativas“.

En caso de transformarse en la carta del sector para los comicios del 27 de octubre, Rosa Oyarce planea usar a su favor su antiguo rol, que la llevó a hacerse conocida por clausurar locales en la capital y por un duro manejo de la pandemia.

Rosa Oyarce: “Yo fui elegida como representante de las bases”

―¿Cómo se originó su candidatura a gobernadora?

―Yo manifesté mi interés por la gobernación en el partido el año pasado, hace un año, antes de las elecciones de la nueva directiva. Cuando asumió la nueva directiva de Renovación Nacional, volví a manifestar el interés por la gobernación. Era un tema que habíamos conversado con la directiva del distrito 30, de la que soy parte. Era algo que se venía conversando hace mucho tiempo.

En el último consejo regional de RN se presentó mi candidatura como una de las inscritas, apoyada por muchos consejeros de la región. Se llegó a una votación, donde yo gané la elección. Inmediatamente, me puse a trabajar con los consejeros y los distritos correspondientes.

―¿Fue tras ese consejo que se hizo pública su postulación?

―Obviamente, no se hizo público inmediatamente, pero la decisión del consejo estaba. Luego, a través de un video, se publicó la noticia, para que la gente supiera que existía una candidata para la Región Metropolitana, que era de Renovación Nacional.

Para no entrar en discusión con ningún candidato ni problemas con nadie, aquí lo más importante es la ciudadanía. Yo siempre he sido bien transparente. Creo que la ciudadanía debe conocer cómo se hizo esto, porque no fue a dedo. Esto fue una elección que se hizo dentro de RN, de acuerdo a los estatutos, en la que participaron los consejeros de la región, que son la representación de las bases. Por lo tanto, yo fui elegida como representante de las bases.

―Pero le salió al paso otra candidata del sector…

―Cada partido del conglomerado tendrá que tener sus propuestas y veremos cómo llegamos al final. Y por último llegamos todos a la papeleta en octubre. Perfectamente podemos llegar todos a la papeleta y que la ciudadanía diga quién es el candidato que se queda para la segunda vuelta.

Creo que eso sería lo más sano: que la ciudadanía determine quién va a ser su candidato y no sea por una imposición, donde alguien nombró y se le ocurrió, y puso a este o al otro. Yo soy de la idea de que la ciudadanía elija y vea quién cree que puede hacer mejor las cosas como gobernador.

La ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, durante una actividad en 2019. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

―Entendiendo los números del actual gobernador Claudio Orrego (IND), ¿le parece a usted que es una buena idea ir con varios nombres del sector a la primera vuelta?

―Yo siento que las cosas han cambiado. Creo que la ciudadanía tiene su punto de vista. Yo respeto absolutamente la decisión de las personas a través del voto, y por eso soy la representante de RN. Yo fui votada, no fui elegida a dedo. Por lo tanto, creo que esa es la mejor forma. Pero también existen otros mecanismos para tomar una decisión, como una encuesta, que es lo que se ha planteado. Tiene que ser una encuesta representativa, eso sí.

Creo que el partido, y los partidos del conglomerado, tendrán que tomar la mejor decisión. A mí lo que más me interesa es ser la representante de la Región Metropolitana, porque necesidades hay muchas. Tenemos una cesantía que llega casi al 10%, un desarrollo pésimos de las pymes. Vamos en franca caída con el desarrollo económico, el empleo, problemas sanitarios, de agua, entre otros, que no se están resolviendo.

―¿Qué le parece esta nueva descoordinación entre los partidos de Chile Vamos con la subida de Isabel Plá y la suya para la candidatura a la Región Metropolitana?

―No sé qué fue lo que pasó, no tengo idea cuál fue el acuerdo entre los partidos ni por qué se adelantó la UDI. A fin de cuentas, la UDI nombró a su candidata, y eso es absolutamente legítimo. Lo más importante acá es que hasta el momento, mientras no se diga lo contrario, soy la candidata. El lunes (22 de abril) en la tarde yo me reuní con la secretaria general, Andrea Balladares, y el tema se va a zanjar, ya sea por una encuesta u otro mecanismo, o por último podemos inscribirnos todos en la papeleta y que la gente decida.

Yo sigo trabajando con los distritos y los seguiré apoyando, porque la imagen de una persona que ha trabajado y que conoce a la ciudadanía, también es importante para los candidatos. Hay un reconocimiento hacia mí, y yo observo las redes y lo que se dice de mi persona es muy gratificante. Tengo una muy buena evaluación del público, y lo agradezco enormemente.

Prohibición de funcionamiento

―Todos nos acordamos de Rosa Oyarce clausurando locales…

―Hay un reconocimiento a mi trabajo en las dos oportunidades en que fui seremi de Salud. No solamente me tocó proteger la salud. Tuve que aprobar grandes proyectos que generan crecimiento e hicimos algunos importantes aportes para el desarrollo de la economía del país. Eso, en la retina, en la mente de las personas, no se olvida.

Pero no solamente se fiscalizó y se clausuraron locales, sino que generamos desarrollo económico. Desarrollamos tecnología en la institución para conseguir permisos rápidamente, para el crecimiento y desarrollo de la economía. Le pusimos el acelerador a eso. Anoche me encontré con un señor que me dijo ¿sabe qué? Usted me clausuró mi local, pero gracias a eso me certifiqué y tengo mi empresa en desarrollo. Eso, para mí, es muy gratificante.

―¿Qué sentiría usted si esta semana el comité electoral de Chile Vamos le dijera que el conglomerado eligió a Isabel Plá como candidata?

―Yo sentiría que se pasó a llevar una decisión de las bases, y la mejor forma de elegir es a través de una encuesta. Lo que yo pido es que esto se haga a través de una encuesta, nada más. A mí no me van a atropellar, porque soy una militante más y fui elegida por las bases, entonces soy representación de las bases. Y, al ser así, hay que volver a recurrir a las bases y consultar. Y si las bases optan por una encuesta, así será. Si se deja en libertad de acción, así será. Pero será la decisión del consejo, no una decisión mía.

El partido tendrá que tomar su decisión. Pero es importante que los partidos aprendan, porque la política está muy desprestigiada y tenemos que darle confianza a la ciudadanía. Para que la ciudadanía tenga confianza, tenemos que entregarle, también, un grado de decisión, aunque sea con una encuesta. No hay que pasarse de listo con tomar decisiones propias, a dedo, en los partidos. La ciudadanía es la que dice a quién quiere llevar a las elecciones y a quién elige, no nosotros.