“Es más democrático”: diputada Carolina Tello renuncia al PC para sumarse al Frente Amplio

30 de Abril de 2024

La diputada Carolina Tello anunció su salida del Partido Comunista (PC) para sumarse al Frente Amplio, asegurando que su nuevo domicilio político “es más democrático”.

La parlamentaria por la Región de Coquimbo explicó a Miradiotv.cl que su salida del PC responde a “diferencias que se han venido dando hace un tiempo y especialmente desde que yo inicio mi labor parlamentaria”.

Tello planteó que “el espacio político en el cual estoy hoy no permite dar una respuesta suficiente a temas de protección, seguridad y migración”.

Sobre su llegada al Frente Amplio, la diputada Carolina Tello expresó que es “una persona feminista, de izquierda, progresista, y que en esa lógica, los temas de fondo los comparto (…) no hay mayor diferencia desde el punto de vista del fondo de este bloque, sí siento que hay una apertura mayor respecto a ir avanzando en estos temas”.

Respecto al Partido Comunista, Tello acusó que “existe una problemática de funcionamiento interno, donde los principios que inspiran al partido en la práctica no se cumplen más allá de lo que pueda decir el Estatuto, etc. Y creo que esa forma de trabajo no me acomoda”.

“Siento que el FA es más democrático, más respetuoso de las opiniones, diverso y no existe una imposición del pensamiento de unos sobre otros”, sentenció.

Con la llegada de Carolina Tello, la bancada del Frente Amplio suma 23 integrantes, siendo la más grande de la Cámara de Diputados.