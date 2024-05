“Si no hubiese sido por Carabineros no tendríamos democracia”: así reaccionó el Gobierno a dichos de Ricardo Yáñez

15 de Mayo de 2024

La ministra vocera de Gobierno se refirió a la tesis de Ricardo Yáñez, quien planteó que gracias a Carabineros se pudieron realizar los dos procesos constituyentes.

Compartir

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al rol que tuvo la policía uniformada en el estallido social, asegurando que gracias a su labor hubo dos procesos constituyentes. Ante la tesis planteada por el jefe de la institución, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se desmarcó y respondió a los dichos.

En entrevista con Meganoticias, Ricardo Yáñez, quien será formalizado en octubre por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social, partió diciendo que los efectivos policiales “estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido; de excesos que puedan haber ocurrido y que están siendo investigados”.

Siguiendo en esa línea, sostuvo: “Si no hubiese sido por Carabineros, no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy“.

Ministra Vallejo se distancia de los dichos del general Ricardo Yáñez

Al ser consultada por estos dichos, Camila Vallejo se distanció de aquella tesis del general director de Carabineros. “Todo el proceso constituyente lo fuimos construyendo distintos actores políticos“, aseguró.

En conversación con Radio Futuro, la secretaria de Estado detalló: “Tuvimos que acordar procesos plebiscitarios, participaron consejeros constituyentes, el propio Parlamento. Hubo una institucionalidad completa que se movió para poder canalizar esto. Más allá de los resultados, tuvimos importantes aprendizajes en los dos plebiscitos”.

“Es evidente que una democracia se sostiene por múltiples actores“, agregó Vallejo, haciendo alusión a los tres poderes del Estado.

Sumado a ello, la ministra vocera recalcó que en la postergada conmemoración del aniversario de Carabineros “tuvimos un discurso que dio cuenta de todos los avances en el fortalecimiento de una institución que estaba bien abandonada y que tuvimos que resarcir”.