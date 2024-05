El café en que se selló el respaldo de Evelyn Matthei a Sebastián Sichel para la candidatura por Ñuñoa

24 de Mayo de 2024

La alcaldesa de Providencia aseguró que "es mi candidato acá en Ñuñoa y vamos a trabajar de manera conjunta". Además, salió al paso de las críticas por turismo electoral: "Es la típica tontera para tratar de zafar de un candidato".

El café Enriketa del Barrio Italia fue la sede de un encuentro que se realizó este viernes entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y el candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind). Durante la reunión, la carta presidencial de Chile Vamos entregó su apoyo a la candidatura municipal del ex ministro de Desarrollo Social. Además, le dio consejos en materia de seguridad, salud y emprendimiento replicables en la comuna.

Tras la cita, en que ambos compartieron medialunas elaboradas por una emprendedora del barrio, la jefa comunal sostuvo que “Providencia y Ñuñoa somos comunas vecinas, y hay tanto que nos une, y se podrían hacer cosas espectaculares juntos. Pero también en materia de seguridad ciudadana, de cómo atendemos en salud, de educación pública”.

“Una persona como Sebastián Sichel, que tiene una trayectoria increíble, que tiene una formación realmente espectacular, además de ser una gran persona, yo creo que también para Ñuñoa sería un tremendo alcalde”, destacó Matthei.

La alcaldesa de Providencia planteó que “voy a tratar de ayudarlo en todo lo que sea posible. Estoy segura que Ñuñoa podría ser una de las mejores comunas de Chile si se implementan una serie de temas. Y estoy segura de que Sebastián tiene las herramientas para hacerlo. Él es mi candidato acá en Ñuñoa, y vamos a trabajar de manera conjunta. Yo tengo mucho que aprender de él, fue ministro y fue presidente del Banco Estado. Y yo también tengo algunos datos que quiero pasarle en materia de municipalidad”.

El encuentro entre Sichel y Matthei se realizó en el café Enriketa de Barrio Italia, justo en el límite de Ñuñoa y Providencia. Foto: X (@evelynmatthei).

Sebastián Sichel: “El apoyo de Matthei es clave”

Por su parte, Sichel señaló que “uno de los grandes desafíos que tenemos en la política, y yo creo que es nuestra gran diferencia con lo que pasa con el municipio de Ñuñoa, es que nuestra convicción no es sólo defender ideas sino trabajar todos los días porque se hagan bien las cosas. Un principio que se había olvidado en la política, en la gestión. Hay gente que toma y captura municipios simplemente para satisfacer sus ideas, pero no para preocuparse de los vecinos”.

Consultado por EL DÍNAMO, el candidato a alcalde afirmó que “Ñuñoa requiere liderazgos que aprendan de lo que bueno que hacen otras comunas y sobre todo que hagan que los municipios no sean sólo de algunos. Hay mucho que aprender de lo que ha hecho Matthei en Providencia, y sobre todo mucho que mejorar en Nuñoa”.

“Ñuñoa y Providencia son vecinas y amigas. Una comuna ha crecido de la mano de una buena gestión municipal y la otra no. El apoyo de Matthei es clave para dar una señal: hay que hacer bien la pega municipal. De eso se trata esta elección, de cómo Ñuñoa puede estar mejor”, aseguró.

“Es la típica tontera para zafar de un candidato”: la defensa de Matthei a Sichel por turismo electoral

Consultada por la prensa, la alcaldesa Evelyn Matthei salió al paso de las críticas a Sebastián Sichel por “turismo electoral”. Esto porque, originalmente, sonó como carta de la oposición para la Municipalidad de Santiago. Al respecto, recordó que a ella le dijeron “exactamente lo mismo” cuando postuló a Providencia. “Es la típica tontera que dicen para tratar de zafar de un candidato que saben que es bueno”, expresó.

“Yo no era de Providencia, no vivía en Providencia, no vivo en Providencia y creo que he sido una buena alcaldesa. Así que donde la persona duerme es bastante menos importante que donde la persona trabaja y donde la persona pone el corazón. No me cabe duda que Sebastián va a poner todo su talento, su experiencia, y su trabajo, que va a ser súper fructífero”, remarcó.