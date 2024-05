Recriminaciones, exigencias y llamados por la prensa: la trastienda de la semana en que la negociación entre Chile Vamos y Republicanos casi se quebró

17 de Mayo de 2024

En la colectividad fundada por José Antonio Kast dan por muerta la mesa de negociación con la coalición de centroderecha, mientras que en Chile Vamos acusan que Republicanos no ha tenido "voluntad de coalición" y ha buscado imponer candidatos.

La antigua Casa 18, inaugurada a inicios del siglo pasado, fue el lugar elegido por el Partido Republicano para presentar la tarde de este miércoles La Guía RE, un documento con recomendaciones para sus candidatos a las elecciones municipales y regionales. Fue en ese evento que los líderes de la tienda fundada por José Antonio Kast aprovecharon para marcar distancia con Chile Vamos, en medio de una compleja negociación electoral.

En su intervención, que se extendió por más de 20 minutos, Kast enfatizó que “somos un proyecto político diferente. Hay algunos que están sacando cálculos y viendo cupos en vez de presentar propuestas”. A renglón seguido, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, apuntó que los partidos de Chile Vamos “no estaban acostumbrados a tener que negociar”. Además, insistió en que aspiran a controlar el 18% de las comunas del país.

Luego, fue más allá y dio por muerta la mesa de coordinación electoral que reúne a los partidos de la oposición. “Le hemos comunicado a los partidos de Chile Vamos que ya no es necesario que se coordinen con nosotros en aproximadamente 280 comunas. Eso, aunque parezca increíble, no está siendo suficiente. Por lo mismo, siento que esa mesa de coordinación está, hoy día, con una suerte de respirador artificial”, aseguró Squella. Al día siguiente, el timonel de la colectividad insistió en sus dichos y apuntó a una “falta de responsabilidad” por parte de la UDI, RN y Evópoli.

Desde Chile Vamos, sin embargo, descartan esta situación. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO aseguran que la coalición sostiene, semanalmente, reuniones con el Partido Republicano para concordar nombres para comunas y gobernaciones.

Algunos encuentros, incluso, se habrían realizado en la casa de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, con la presencia de representantes de ese partido en formación. Contactados por EL DÍNAMO, miembros de la colectividad niegan que Rincón haya hospedado estas reuniones. Agregan, además, que no se han encontrado con Republicanos pero confirman que están en contacto permanente con Chile Vamos.

Otras fuentes plantean que la estrategia por la que ha optado el sector contempla a Chile Vamos como una especie de “bisagra”. La coalición que agrupa a los partidos tradicionales de la centroderecha sostiene, en primer lugar, reuniones internas para definir sus nombres. Estas citas ocurren, normalmente, en la sede de la UDI. Luego, vienen las conversaciones con las otras colectividades de la oposición, que se realizan periódicamente y están recién en una etapa inicial.

Cúpulas de Chile Vamos ponen paños fríos en tensión con Republicanos

Los dichos de Squella no cayeron bien en las cúpulas opositoras. La primera en responder fue la secretaria general de RN, Andrea Balladares, quien llamó a “cuidar las formas” y “trabajar por los votos de la ciudadanía”. Balladares resaltó que “el punto es escoger los mejores mecanismos para ver quiénes son los mejores candidatos de la oposición. Esto no se trata de quién está dispuesto a ceder más o menos. Aquí nos sentamos todos, y presentamos nuestras mejores cartas para cada comuna, y definir al representante de la oposición”.

“Vamos a seguir conversando, pero necesitamos buscar el mecanismo para que todos los que aspiran a ser candidatos tengan una metodología que les permita seguir construyendo. No todos van a poder llegar a ser candidatos, tenemos que ojalá llegar con uno solo. Siempre vamos a estar por la conversación y por generar espacios de coordinación. Hay que hacer todos los esfuerzos para llegar con un solo candidato”, añadió.

En conversación con EL DÍNAMO, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comenta que la tensión con el Partido Republicano “es una etapa propia de cualquier proceso de negociación. No nos olvidemos que la conversación entre Chile Vamos y, por un lado, Amarillos y Demócratas y, por otro, Republicanos, empezó hace poco más de una semana. Todavía hay bastante conversación pendiente. Todos tenemos claro cuál es el objetivo: llegar con candidatos únicos tanto como sea posible. Pero esto es propio de la dinámica de este proceso”.

Hutt reconoce que “cada grupo tiene expectativas de avance. A veces esas expectativas no se cumplen, porque la conversación se complica, pero no es porque se haya cerrado totalmente la posibilidad de conversar. Hay conversaciones que faltan, pero yo espero que logremos cerrar algunas cosas más que están abiertas”.

“Esto no es repartirse cargos”: los reclamos de la UDI al Partido Republicano

En Suecia 286, donde se ubica la sede de la UDI, el descuadre del Partido Republicano cayó como una bomba. En la tienda fundada por Jaime Guzmán admiten que la lógica de los pactos por omisión con otros partidos opositores ha resultado compleja y lanzaron sus dardos a la colectividad que lidera José Antonio Kast. La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, acusó que a Republicanos le ha faltado “una cultura de coalición. Aquí lo importante es buscar a los mejores candidatos, los más competitivos, y no el cuoteo de comunas donde algunos quieren ser candidatos”.

“Estamos frente a un partido que no quiso ir a primarias, que no se quiere someter a encuestas y que no quiere mecanismos de resolución de conflictos. Es súper difícil, porque esto no es repartirse cargos. Se trata de entender, por Chile, lo que es más relevante y cómo definimos a los mejores. Sean Republicanos, de la UDI o Demócratas”, reclamó la gremialista.

En esa línea, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, recalcó que “nosotros estamos trabajando por la unidad de la oposición. Para eso le pedimos a todos los que nos consideremos de oposición que no elijamos a nuestros candidatos a dedo. Designar a dedo, entre cuatro paredes, es algo que no se hace hoy día”.

El timonel de la UDI llamó a medir a los distintos candidatos y tomar opciones “objetivas”. Entre los mecanismos que se evalúan para elegir a los postulantes están las primarias convencionales y las encuestas a las que se comprometen los candidatos a respetar el resultado de la medición.

Dirigentes gremialistas confidencian a EL DÍNAMO que existe molestia en Chile Vamos porque parte importante de los candidatos que ha presentado Republicanos son ex militantes de la UDI y RN. Ejemplo de ello son las ex UDI Macarena Santelices y Ruth Hurtado, cartas republicanas para la gobernación metropolitana y para el municipio de Recoleta. Además, plantean que el partido que preside Arturo Squella se ha “aprovechado” de la cercanía personal que existe entre José Antonio Kast y María José Hoffmann.

Apoyo de Kast a Desbordes: el gesto que matizó la tensión entre Chile Vamos y Republicanos

En medio de los dimes y diretes en la oposición, hubo un episodio que matizó —en parte— la tensión entre Chile Vamos y Republicanos. Entrevistado por Mega, este martes, Kast se desmarcó de la candidatura de Aldo Duque (ind-PSC) a la comuna de Santiago y sostuvo que no tienen una carta oficial para ese municipio.

Luego, señaló que “nos hemos coordinado para que haya un solo candidato. Creo que, en este caso, Mario Desbordes (RN) podría ser un buen candidato a la alcaldía de Santiago. Esperamos que se defina y que se establezca que haya una sola candidatura”.

Pero los gestos no se quedaron ahí. A eso se sumó la presencia del líder republicano, este jueves, en un acto de campaña del candidato independiente —en cupo UDI— a alcalde de La Florida, Daniel Reyes, considerado como “delfín” de Rodolfo Carter (ind).

En el evento, José Antonio Kast expresó que “lo esencial es que la línea que ha instaurado Rodolfo Carter en La Florida continúe. Rodolfo nos está diciendo que Daniel va a seguir esa línea. No arriesguemos lo que ya hemos conquistado”.

Reyes se medirá en las primarias del 9 de junio con Alejandra Parra (UDI), Jannett Fernández (IND) y Felipe Mancilla (RN).

Desde la UDI valoraron el respaldo de Kast al candidato independiente como un avance en la unidad del sector.

En paralelo, Carter sostuvo una reunión con Ruth Hurtado en que apoyó su candidatura al sillón municipal en Recoleta. “Estoy muy disponible a ayudarla y a contarle lo que humildemente hemos hecho en La Florida. Y entusiasmarla, para que no baje los brazos, porque Recoleta tiene que ser recuperada”, manifestó en un video.

Con o sin acuerdo en la oposición, los partidos tienen hasta el 27 de junio para definir los nombres que entregarán al Servicio Electoral para las distintas comunas y regiones. Por ello, desde Chile Vamos plantean que continuarán las negociaciones con las demás fuerzas políticas pese al impasse con Republicanos.