Jorge Sharp no descarta posible candidatura a senador por Valparaíso

27 de Mayo de 2024

El alcalde de Valparaíso sostuvo que "hace falta una nueva fuerza política que sea capaz de construir una alternativa entre lo que hoy se llama oficialismo y la oposición".

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras anuinciar que no postulará a la reelección por el sillón municipal, no descartó ser candidato a senador por dicho territorio.

En Tolerancia Cero, el jefe comunal abordó el contexto actual de la política nacional y el estado de la izquierda chilena. En este sentido, planteó la creación de nuevas fuerzas que sean una alternativa al oficialismo y oposición.

Tras ello, fue consultado por una eventual candidatura al Senado. “No puedo descartar que seré candidato a senador por Valparaíso“, partió diciendo.

Para que ocurra lo anterior, Jorge Sharp sostuvo que debe haber una fuerza política “transformadora” y que sea una alternativa diferente al actual oficialismo y oposición.

“Se requieren fuerzas políticas que sean capaces de mirar el escenario de forma distinta. Por ejemplo, no hay fuerza política que sea capaz de mirar de frente la crisis ecológica y esto no se puede medir si somos más de izquierda o de derecha, se mide a partir de otro tipo de categoría y entender la realidad”, agregó.

De acuerdo a su percepción, la izquierda le está “dejando a la derecha los temas que le importan a la gente”. Mientras que el Frente Amplio, actualmente, es “una fuerza política resignada ante las condiciones políticas adversas que existen”.

La gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso

Con respecto a su gestión en la alcaldía de Valparaíso y el deterioro que tiene la ciudad, Jorge Sharp explicó: “El problema de Valparaíso es un problema estratégico. Valparaíso fue epicentro, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, del desarrollo económico nacional. Valparaíso era la capital económica de Chile. Hacia los años 70 eso deja de tener lugar. Se produce una transformación económica y social neoliberal por todos conocida. Y comienza el largo declive de la ciudad”.

Siguiendo en esa línea, el jefe comunal aseguró que su gestión “ha estado más bien puesta en vincularse al problema de fondo que tiene la ciudad”.

“Nos hemos intentado hacer cargo de ese problema de fondo reconociendo una cuestión, que Valparaíso no es una ciudad, es una ciudad-puerto. Por tanto, en la medida de que el puerto y la ciudad no logran vincularse de forma armónica, de forma coherente, la ciudad no va a poder salir de la situación que usted describe”, cerró.