“La candidatura de Hoffmann nació muy mal”: los descargos de Luis Pardo luego de que Chile Vamos bajara su postulación a Valparaíso

27 de Junio de 2024

El ex candidato a gobernador aseguró sentirse decepcionado y desconcertado por la decisión del bloque opositor. Además, llamó al conglomerado y a Republicanos a trabajar por un nombre de unidad en la región.

La decisión de Chile Vamos de apoyar la candidatura de la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, a la gobernación regional de Valparaíso y la bajada de Luis Pardo (RN) desataron una serie de esquirlas en el bloque opositor.

El abogado Ruggero Cozzi decidió renunciar a la vicepresidencia de Renovación Nacional (RN) y la última sesión de la comisión política del partido estuvo marcada por los reclamos contra la directiva, que lidera el senador Rodrigo Galilea.

En conversación con CNN Chile, Pardo aseguró que siente “decepción” por la decisión de la colectividad. “Lo que a mí me informó el presidente del partido, cuando me comunicó la decisión, fue que todo el pacto de Chile Vamos estaba parado en función de una presión que estaba ejerciendo la UDI para que se resolviera la Quinta Región en favor de su secretaria general”, relató el ex diputado.

“Esto no me sorprendió en el mismo día, porque ya había una situación que se venía larvando en el tiempo. Pero, finalmente, el presidente del partido, decide, en aras de la unidad, ceder en este punto. Es ahí cuando me comunica que dejo de ser el candidato de Renovación Nacional”, agregó.

Luis Pardo expresó que sintió “una decepción, un desconcierto muy grande. Decepción, porque esperaba un respaldo más sólido de la directiva nacional. Y desconcierto, porque un partido que tiene cinco parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales y una militancia muy activa en Valparaíso, no se entiende que no tome en cuenta la opinión de la región en una decisión como esta”.

“Es impresentable lo que está pasando y la situación en que está quedando nuestra región. Hablo como militante y ciudadano de esta región (…). Tenemos una gestión del gobernador regional en ejercicio realmente deplorable. Su máximo logro es tener un 100% de ejecución presupuestaria. Hoy sabemos que eso es porque traspasaba generosamente recursos a fundaciones (…). Teníamos una opción seria de ganar la Quinta Región, pero después de que se bajó mi candidatura, subsisten tres candidaturas de derecha, donde debiéramos tener una sola”, sostuvo.

Consultado por las encuestas de RN, donde no tenía buen desempeño, el ex director del Instituto Libertad dijo que “María José Hoffmann tenía un nivel de rechazo muy alto. Yo tengo un nivel de rechazo muy bajo (…). Si comparamos todas las encuestas, hay diferencias notables. Yo tengo un menor nivel de conocimiento que ella, y ella tenía más rechazo”.

“Quiero hacer un llamado a Chile Vamos y a Republicanos. No son conscientes del costo que tiene en imagen y efectividad electoral el desorden y el desconcierto de que tengamos tres candidatos (…). Por lo menos en las regiones donde tenemos opciones ciertas, tanto Republicanos como Chile Vamos tengamos un candidato único. Yo por supuesto que me pongo detrás de ese candidato, si es de Republicanos”, sostuvo.

“La reacción que se ha producido da cuenta de que esta fue una mala decisión”, sostuvo Luis Pardo, quien compartió con Hoffmann durante su paso por la Cámara. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex candidato a gobernador de Valparaíso insistió en que se pondrá “detrás del candidato de unidad” del sector. “La reacción que se ha producido da cuenta de que esta fue una mala decisión (…). Quisiera que las directivas tomaran nota de esta situación”, señaló.

“La candidatura de María José Hoffmann es una candidatura que nació muy mal, tanto en la forma como en lo que está provocando. Y no es un problema de ella, no quiero entrar en disputas personales”, enfatizó Luis Pardo.

El ex diputado argumentó que le pareció “inapropiado que se sellara la candidatura a gobernador sin primarias”. Agregó que si la directiva reconsidera su decisión “podría volver a ser candidato”.

“Cuando las decisiones son malas, se pueden corregir”, afirmó Pardo, quien recibió el apoyo de múltiples militantes de RN.