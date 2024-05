Perla Ilich aclara supuesta candidatura a alcaldesa por Maipú de la mano de Ximena Rincón

27 de Mayo de 2024

La ex figura televisiva explicó la razón detrás del video en el que apareció junto a la senadora Rincón.

Perla Ilich, antigua protagonista del docurreality Perla, sorprendió a sus seguidores al deslizar la idea de ser alcaldesa de Maipú, en un video en el que estaba acompañada de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

En el registro, la reconocida gitana sostuvo que “desde el partido Demócratas creo que se pueden cambiar, por la gente humilde, por la gente de verdad. Próximamente, voy a estar en la plaza de Maipú (…) quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio“.

“Siento que de la comuna de Maipú me han dado mucho cariño. Siempre me han tratado muy bien, cada vez que he ido. Pocas veces, pero he ido“, complementó.

Dicho video generó diversas reacciones, donde surgió la incógnita sobre si efectivamente la ex figura de televisión se postularía como alcaldesa en la mencionada comuna.

Tras ello, Perla Ilich a través de su cuenta de Instagram, descartó tajante la idea de postular al cargo. “No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú“, aclaró en una publicación.

En este sentido, escribió: “Hay que estar preparado para eso, no es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas“.

A lo que agregó: “Maipú tiene su alcalde (Tomás Vodanovic). Lo único que he tratado, y trato de hacer, es lograr alzar la voz por los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso“.

Para cerrar, la ex figura de televisión se refirió a los cuestionamientos que recibió: “No acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes”.

¿Qué dijeron desde Demócratas?

Con respecto a esta reunión entre Perla Ilich y Ximena Rincón, desde el equipo de la parlamentaria negaron que dicho encuentro tuviera relación con una posible candidatura por la comuna de Maipú.

En concreto, detallaron que se trató de una transmisión en vivo en la que participaron Ilich, la senadora y el candidato a la alcaldía de Iquique, Jorge Zavala.

Bajo este escenario, precisaron que la participación de Perla Ilich tenía el fin de entregar apoyo al partido de cara a las próximas elecciones municipales. Con respecto a la comuna de Maipú, desde Demócratas aún no han definido a la figura que apoyarán.