Los equipos de Matthei y Parisi, los énfasis de Kast y la incógnita oficialista: cómo avanzan los futuros programas de gobierno ante la carrera presidencial

25 de Mayo de 2024

Reuniones desde finales de 2022, apoyos de centros de estudios y asesorías de ex prisioneros venezolanos ha incluido la preparación de las bases programáticas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Franco Parisi. Una situación distinta es la que vive la coalición de Gobierno, que aún no define un candidato propio.

Los comicios municipales y regionales que tendrán lugar el 27 de octubre se han tomado la agenda política, y han generado incluso tensiones entre los diferentes pactos electorales. Sin embargo, a poco más de un año de la elección presidencial, los distintos bloques han comenzado a delinear en silencio los equipos que desarrollarán las estrategias y bases programáticas para sus candidatos.

En Chile Vamos, cuya candidata Evelyn Matthei (UDI) corre con ventaja en las encuestas, el trabajo se inició poco tiempo después de iniciado el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Mientras, en el Partido Republicano, su centro de estudios ha apoyado a José Antonio Kast en materia programática y Franco Parisi (PDG) avanza en un documento que ya supera las 200 páginas.

En el oficialismo, la situación es distinta. Pese a que se han evaluado una serie de nombres, aún no se llega a acuerdos en criterios comunes, cuestión que ha retrasado el trabajo programático.

Con un enfoque “integral”: el equipo que prepara el programa presidencial de Evelyn Matthei (UDI)

A fines de 2022, Evelyn Matthei empezó a formar un equipo para trabajar en las bases programáticas de un posible mandato presidencial. Junto a ellos, la alcaldesa de Providencia definió cuatro prioridades: la seguridad ciudadana, la salud, la crisis de la vivienda y el cambio climático.

Así, desde sus inicios, el grupo que asesora a la carta de Chile Vamos ha estado integrado, en su mayoría, por militantes de Renovación Nacional y figuras clave del piñerismo. Sin embargo, su círculo de confianza se extiende a su partido, la UDI, a Evópoli y a los independientes.

Para elaborar propuestas de seguridad, Matthei llamó a la abogada Katherine Martorell (RN) ―su principal consejera en Providencia― y al sociólogo Rodrigo Ubilla (RN). Con el tiempo, sumó también al ex director de Gendarmería, Christian Alveal (IND). En este tema, el foco ha estado puesto en crimen organizado, violencia rural, narcotráfico y violencia común.

Para vivienda, el diseño original contempló al ex ministro Alfredo Moreno (IND), quien contactó a la alcaldesa con más de 20 actores del rubro. Además, se unió al equipo el arquitecto y académico UNAB, Ricardo Abuauad (IND). El énfasis en esta materia está en el acceso a soluciones habitaciones y la regularización de los suelos.

En salud, en tanto, el tema principal es la reducción de las listas de espera. Para ello, fichó a la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (RN). Para desarrollo social, por su parte, llamó a la ex ministra Karla Rubilar (IND) y el mismo Moreno.

En materia económica, la alcaldesa ha señalado que ha mantenido conversaciones con Michele Labbé (IND), Ignacio Briones (Evópoli), Rodrigo Vergara (IND), Sergio Urzúa (IND) y Vittorio Corbo (IND). Aquí, el objetivo fundamental es la reactivación económica y la búsqueda de fuentes de financiamiento estatal. Al mismo tiempo, el foco es la modernización del Estado.

Una de las políticas del equipo fue minimizar, en lo posible, la exposición de Evelyn Matthei en materias políticas, con el fin de evitar su desgaste, y no replicar experiencias como la de Joaquín Lavín (UDI) en 2021. Pero hubo un episodio que movió las fichas en el tablero de la oposición: la muerte del ex presidente Sebastián Piñera en febrero pasado.

Ese hecho devolvió a la alcaldesa de Providencia a la primera línea y la obligó a ampliar y reestructurar su equipo programático. Así, a inicios de marzo sumó como coordinador programático al historiador Juan Luis Ossa (ind. ligado a RN), hasta ese momento investigador en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Asimismo, Matthei convocó a los ex ministros Jaime Bellolio (UDI) ―su carta para sucederla en la alcaldía― y Gonzalo Blumel (Evópoli).

Fuentes cercanas a la jefa comunal aseguran a EL DÍNAMO que tras la reestructuración se optó por una mirada programática más transversal e integral, enfocada en la interrelación entre los distintos temas a abordar, sin comisiones sectoriales. “Los equipos y las miradas son integrales”, comenta un asesor que quiso reservar su identidad.

A su vez, la alcaldesa convocó a centros de estudios vinculados a la centroderecha, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI), Horizontal (Evópoli), el Instituto Libertad (RN) e IdeaPaís (ind), quienes elaboran bases programáticas bajo la coordinación de Ossa.

En el marco de la campaña municipal, y en vísperas de las elecciones primarias del 9 de junio, Evelyn Matthei presentará este sábado la plataforma “Chile desde las comunas”. La iniciativa busca instar a los candidatos a elaborar sus propuestas desde los territorios, generando insumos para el trabajo municipal y regional y para la futura carrera presidencial.

Foco en seguridad y migración y el apoyo de un think tank: los acentos de la propuesta presidencial de Kast

Tras el triunfo del En Contra en el plebiscito constitucional de diciembre pasado, el líder del Partido Republicano (Rep), José Antonio Kast, se distanció de los medios y dejó ―por un tiempo― la primera línea de la tienda que fundó en 2019 y disminuyó su aparición en medios. Eso hasta febrero, cuando se le vio en los funerales de Piñera, y luego en marzo, cuando encabezó la presentación de candidatos de la colectividad para las elecciones de octubre.

Sin embargo, durante todo ese tiempo mantuvo una vida muy activa en la interna del partido. Sostuvo reuniones con los parlamentarios republicanos, asistió casi a diario a la sede de Las Condes, y estuvo abocado a la búsqueda de nombres para los próximos comicios.

Pero, además, impulsó ―junto a Carmen Soza, directora ejecutiva del think tank Ideas Republicanas― la elaboración de “La Guía RE”. El texto toca, entre sus temas principales, la seguridad ciudadana, pero también tiene un énfasis en probidad y transparencia. Este documento espera ser una carta de navegación para la gestión municipal y regional, pero también para la futura aventura presidencial de Kast.

A nivel programático, en vistas a 2025, un papel importante lo ha jugado el centro de pensamiento que dirige Soza, desde donde se han elaborado propuestas en materia de comercio informal, migración irregular, cárceles, salud y educación.

Actualmente, el equipo ejecutivo de Ideas Republicanas lo integran Andrea Barros como subdirectora, Patricio Dussaillant en contenidos, Patricio Cuevas en políticas públicas y Tomás de Tezanos Pinto en el área legislativa.

Además, entre los principales asesores de José Antonio Kast están el abogado Cristián Valenzuela, su director de estrategia comunicacional y ex líder de Ideas Republicanas. También lo han asesorado en aspectos legales el abogado Marco Antonio González, en seguridad el general (R) de Carabineros Enrique Bassaletti ―con quien viajó a Hungría en abril―, y en materia económica ha tenido encuentros con Cecilia Cifuentes y José Luis Daza. Este último, sin embargo, ha sonado al mismo tiempo como asesor de Matthei.

Consultados por EL DÍNAMO, desde el entorno del candidato republicano declinaron referirse a este asunto.

Con ex militares y presos políticos venezolanos: el grupo que elabora el programa de Franco Parisi (PDG)

A fines de abril, en medio de una visita a Chile, el fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, adelantó ―en entrevista con EL DÍNAMO― que será candidato presidencial en 2025. “Ahora nosotros tenemos la planificación y los deseos de ser candidato, pero eso depende del partido y las bases. Por lo tanto, yo me tengo que instalar en Chile con mi familia a partir de cierto mes del próximo año, que ya está conversado internamente”, sostuvo.

Así, a diferencia de 2021, Parisi ha delineado un equipo de trabajo que actualmente se mantiene en completo hermetismo, que se reúne vía Zoom en forma semanal. Fuentes del PDG indican a EL DÍNAMO que el grupo lo integran personas que trabajan desde Chile, Estados Unidos y Argentina. Los mismos personeros aseguran que se trata de académicos, agentes del mundo financiero, economistas y abogados.

Consultado por EL DÍNAMO, Franco Parisi evitó referirse a quiénes elaboran su programa de Gobierno. Sin embargo, aseguró que el equipo se conocerá a partir de junio de 2025. Respecto a sus bases programáticas, contenidas en un documento de más de 200 páginas, detalló que la fundamental es la austeridad y eficiencia fiscal, la fusión y regionalización de ministerios. Todo, con el objetivo de ahorrar un 20% del presupuesto fiscal.

En materia de educación, se ha evaluado acortar las carreras universitarias y que el Estado pague sólo cuatro años. Eso incluye reformar las mallas y planes educativos. También se han elaborado planes en materia de migración y deportación de extranjeros irregulares.

Uno de los ejes programáticos fuertes es la seguridad, con un acento en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para ello, se constituyó un equipo de inteligencia del que formarían parte ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ex efectivos del Ejército de Chile y ex prisioneros políticos venezolanos.

Dudas, sin equipos y sin candidatos: el desordenado presente del oficialismo de cara a la elección presidencial

En el oficialismo, en tanto, la situación es distinta, pues no hay un equipo delineando un posible programa presidencial. Esto, explican fuentes a EL DÍNAMO, porque aún no existe un candidato definido y, sobre todo, porque están a la espera de los resultados de la elección municipal. En ese sentido, según personeros del Socialismo Democrático, qué sector saca más concejales en los comicios es un factor que podría inclinar la balanza a la hora de escoger una carta presidencial.

Tras la bajada de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), de la carrera presidencial, volvió a emerger el nombre de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). Actualmente, la jefa de gabinete se encuentra en el cuarto lugar en las preferencias, con un 3% según Cadem, empatada con Vallejo y la ex presidenta Michelle Bachelet (PS).

Consciente de la situación, este viernes, en el marco de un seminario organizado por Horizontal, Tohá se encontró con Matthei. “Pucha que sería bueno dos mujeres”, bromeó la jefa comunal, a lo que la secretaria de Estado respondió que “me he topado mil veces con la alcaldesa Matthei. Probablemente me voy a topar mil veces más. En qué situación, eso lo dirá la vida. No sabemos eso, el tiempo dirá”.

Bromas aparte, voces del oficialismo comentan que existe un aspecto que alienta las indefiniciones dentro de la alianza de Gobierno. Se trata de las tensiones entre partidos del bloque que han salido a la luz pública. Una de ellas fue el desacuerdo de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, con la propuesta de condonar el CAE ―que forma parte del programa del presidente Gabriel Boric―. La líder del PS calificó la iniciativa como un “ofertón con motivos electorales” y sus dichos fueron rechazados por parlamentarios del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Otro episodio fue la carta que tres antiguos militantes del PC dirigieron a la colectividad instando al Gobierno a “retomar el camino de las reformas que el país necesita con la más amplia participación del pueblo movilizado” y a “utilizar al máximo las atribuciones legales del Ejecutivo para enfrentar los mayores abusos y distorsiones que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973”. Este gesto fue interpretado por sus socios de coalición como un llamado a “radicalizar” la agenda de la administración Boric, pero también como una provocación y una declaración de principios por parte del Partido Comunista.

Así, en el oficialismo existe la duda de si volverán a competir como una sola coalición, lo que los obligaría a trabajar por un candidato único y un programa común. Esta idea, sin embargo, no convence a todos los sectores.

Donde sí han funcionado unidos es a nivel municipal y regional. Para esos comicios, el bloque sumó a la Democracia Cristiana (DC) y constituyó el pacto Contigo Chile Mejor. En lo programático, optaron por crear un equipo de contenidos que incluye a representantes de los diversos partidos.

El grupo lo integran 11 personas. Entre ellas, la ex presidenta del PPD, Natalia Piergentili; la jefa de gabinete del alcalde Daniel Jadue (PC), Soledad Concha (PC); Marcelo Encina (PR), Luis Acevedo (DC), Beatriz Roque (FA) y Felipe Durán (AH).

Los encargados de contenidos ―que a fines de esta semana tendrán listo su borrador programático― definieron cinco ejes: seguridad ciudadana, medio ambiente, probidad y transparencia, educación y salud.

Entre los asesores que cumplen otras funciones en el pacto también destacan Joaquín Orellana (DC), Eduardo Bermúdez (PS), Noemí Nilo (FA) y Tatiana Urrutia (FA).