Pese a acusaciones de incumplimiento: Tribunal mantiene arresto domiciliario total de Cathy Barriga

31 de Mayo de 2024

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó nuevamente la prisión preventiva de la ex alcaldesa de Maipú y amplió el plazo de investigación.

Compartir

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, asistió este viernes a una nueva audiencia de revisión de cautelares en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción durante su gestión municipal.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente expuso que la ex autoridad comunal incumplió a lo menos siete veces su arresto domiciliario total, sin responder el teléfono a los funcionarios policiales que iban a fiscalizarla.

Sin embargo, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó nuevamente la prisión preventiva y decidió mantener el arresto domiciliario total de Cathy Barriga y amplió el plazo de la investigación.

El pasado 3 de mayo, la Fiscalía solicitó una nueva audiencia de revisión de cautelares para pedir la prisión preventiva de la ex jefa comunal de Maipú. Lo anterior, tras acusar reiterados incumplimientos de su arresto domiciliario total en su parcela en la comuna de Peñaflor.

Tribunal amplió el plazo de investigación

El Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de investigación en 90 días. En este sentido, el Tribunal acogió de forma parcial a dicha petición y otorgó 60 días.

Sumado a ello, se decretó que se le proporcionará un celular privado al defensor de Barriga, que será remitido a Carabineros. A ese número telefónico la llamarán desde el plan cuadrante para revisar que cumpla la medida.

Tras el término de la audiencia, la ex alcaldesa sostuvo que “por primera vez, siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando”.

La defensa de Cathy Barriga

La defensa de la imputada planteó que el hijo menor de Barriga es TEA y que ella duerme con él, situación que le impide mantener su teléfono con volumen en las noches.

Debido a lo anterior, el abogado Cristóbal Bonacic afirmó que comenzó a dormir con audífonos para escuche el celular e instaló una cámara en la entrada para supervisar la llegada de funcionarios policiales y fiscalizadores a su casa.

“Tiene clara que es su obligación y lo va a seguir haciendo (…) son esfuerzos que ha hecho y lo va a seguir haciendo”, expuso el defensor.

Siguiendo en esa línea, la defensa aseguró que llegó a un acuerdo con Carabineros para que la contactaran antes debido a que ella no tenía timbre en su casa. Con respecto a los llamados que no contestó, sostuvo que no lo hizo porque la llamaron desde un número desconocido.

Ante esta situación, la magistrada ordenó que la defensa de Barriga entregue un número privado y especial solo para que Carabineros la pueda llamar y así, no tener que llamarla por el timbre para no afectar a su hijo menor.