“El presidente está impulsando una cultura de la muerte”: el duro juicio y la amenaza del Partido Republicano tras anuncio de aborto legal en Cuenta Pública

1 de Junio de 2024

La propuesta del presidente Boric no cayó nada de bien en la tienda fundada por José Antonio Kast, que decidió romper relaciones con el Ejecutivo. Consultada por EL DÍNAMO, Ruth Hurtado expresó que el mandatario optó por "hablarle a su base más dura, al 25% que sigue votando por él, y ocultar su mala gestión".

No dejar entrar a los subsecretarios a las comisiones legislativas y romper relaciones con el Ejecutivo. Esa fue la determinación que tomó la bancada de diputados del Partido Republicano luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara en la Cuenta Pública que enviará al Congreso durante el segundo semestre un proyecto de ley de aborto legal.

La medida, planteó el diputado Luis Fernando Sánchez (Rep), busca presionar al Gobierno para que dé marcha atrás en la propuesta que busca ampliar la actual norma que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, promulgada en 2017.

Y es que para el partido fundado por José Antonio Kast, el primero de sus principios rectores es “defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural”. En conversación con EL DÍNAMO, la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, comenta que “todo el espíritu refundacional con que el presidente llegó a gobernar, hoy nuevamente lo está tratando de imponer impulsando esta cultura de la muerte”.

“Hoy lo que hace el presidente es hablarle a su base más dura, al 25% que sigue votando por él. Se olvida de todo el resto de los chilenos, olvidándose que el 62% de los chilenos votó en contra de la propuesta constitucional refundacional, que incluía el aborto libre. Fue por ese motivo que el proyecto empezó a bajar en las encuestas”, señala.

A juicio de la actual candidata a alcaldesa de Recoleta, Boric “sigue hablando sólo a ese porcentaje que él busca capitalizar, antes de las elecciones, pero se olvida de todo el resto de Chile que está viviendo una crisis gigante en materia de seguridad, educación, migración y salud. El presidente, con esto, oculta su mala gestión y sus pocas propuestas en las materias que a los chilenos le interesan”.

Para Ruth Hurtado, la postura del Partido Republicano no obedece al populismo. “Hemos sido siempre claros en materia de vida, y defendemos a quienes se ven condenados a morir por no tener propuestas de protección hacia la mujer y de mayor seguridad en acompañamiento maternal. No puede ser que la única alternativa para las mujeres con embarazos vulnerables sea que opten por la muerte”, afirma.

La secretaria general de Republicanos plantea que la decisión de impedir a los subsecretarios ingresar a las comisiones legislativas es una “decisión política que tendrán que analizar. Pero, efectivamente, si el Gobierno no pone el foco en las políticas públicas urgentes para los chilenos y pone proyectos ideológicos y refundacionales, ellos tomarán la decisión o no, esperando que el Gobierno recapacite y ponga en discusión los temas relevantes”.

En esa línea, el jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, señaló que vio una “desconexión total” en la propuesta. “Mueren chilenos prácticamente todos los días. En lugar de enfocar esfuerzos en verdaderas urgencias, prefiere desviar el foco, profundizando la cultura de la muerte. No cuenta conmigo, es la lápida de su mediocre administración”, sentenció.

Su par José Carlos Meza (Rep) expresó que Boric “insiste en dividirnos y anuncia que avanzará hacia el aborto legal. No caeremos en su juego. Nuestros valores siguen firmes. Y, por lo mismo, mientras no se revierta esta decisión, no habrá ningún tipo de conversación con el Gobierno”.