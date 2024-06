Tohá respondió a la DC por proyecto de aborto: “Las cosas del discurso no se avisan a los sectores políticos”

3 de Junio de 2024

Además, la jefa de gabinete descartó que el tema del aborto libre se enmarque en un tema electoral, como lo planteó la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Compartir

La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de la molestia que expresó la Democracia Cristiana por no haber sido informada sobre la decisión del presidente Gabriel Boric de impulsar una ley de aborto libre en el país, tal como lo dio a conocer en la Cuenta Pública el pasado 1 de junio.

La jefa de gabinete abarcó el tema esta mañana, oportunidad en la que planteó que “desde que yo tengo memoria de las cosas que se van a poner en el discurso, no se avisan a los sectores políticos“.

Ahondó sobre este punto y dijo que aquello no se hace “porque lo que sucede es que el debate se adelanta en esos casos“.

La secretaria de Estado se refirió al anuncio del mandatario luego de que desde la DC se manifestara que el anuncio sobre un proyecto que legalice el aborto libre tomó por sorpresa a sus parlamentarios.

“No hay ningún voto de la DC para apoyar el aborto libre“, aseguró el presidente del partido, diputado Alberto Undurraga ,mientras la senadora Yasna Provoste aseveró que “hubiésemos esperado que un anuncio como este al menos, para todo lo que significa el trabajo legislativo y actuemos como una fuerza para el Gobierno, nos hubiesen dicho“.

Lo que dijo Carolina Tohá sobre el tema del aborto

En conversación con T13 Radio, la ministra Carolina Tohá descartó que el tema del aborto libre se enmarque en un tema electoral, como incluso lo manifestó Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista.

“Yo no sigo mucho ese análisis, porque yo creo que el tema del aborto es un tema gigantesco“, dijo la titular del Interior.

“Cuando se enfrenta un dilema, cuando una mujer pasa por una situación de un embarazo que no está previsto, que no está en condiciones de asumir o que simplemente en esa etapa de su vida no es algo que desee enfrentar, ciertamente ahí es un drama gigante. Pero la mayoría de las personas se levanta en la mañana y no piensa en el aborto, no es un tema que la mayoría de la gente esté vibrando con él, pero para quien le afecta, es una tragedia y es una tragedia de la cual mucha veces la sociedad no se conecta, da la espalda, mira para otro lado”, manifestó Tohá.

“No creo que sea un tema general de la opinión pública, pero eso no puede significar que no lo tomemos. Son discusiones de la civilización“, dijo.

Añadió que “sinceramente no creo que haya aquí un cálculo electoral, y no veo que sea muy rendidor del punto de vista electoral este tema. Da cuenta de una convicción, de una consistencia, y creo que a la larga estas cosas en política importan”, cerró.