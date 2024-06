Presidente Boric tras Cuenta Pública: “Soy optimista respecto a lo que nos espera como Chile”

2 de Junio de 2024

El presidente Gabriel Boric realizó la noche de este sábado una Cadena Nacional, donde analizó los principales puntos de la Cuenta Pública 2024 que realizó en el Congreso en Valparaíso.

En materia económica, el mandatario sostuvo que en el primer trimestre del presente año, “tras años de profundas complejidades y divisiones, una pandemia de tremendas consecuencias a todo nivel y una aguda crisis política hemos logrado recuperar nuestra capacidad para crecer, controlando el flagelo de la inflación y recuperando la estabilidad y salud de nuestra economía. Lo hemos hecho sin que los más necesitados paguen los costos de aquello”.

En esta línea, puso énfasis en el diálogo que debe darse en el Congreso para poder cumplir con los anuncios en temáticas como seguridad, educación y salud.

“Esta Cuenta Pública compatriotas se trató de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer durante los dos años de mandato que me restan como presidente de la República, años para los que me he propuesto avanzar en los cambios que sé que ustedes están demandando hace tanto tiempo”, planteó el presidente Boric.

Según el jefe de Estado, “tenemos un futuro auspicioso y soy optimista respecto a lo que nos espera como Chile. Con niveles de crecimiento que van a superar lo alcanzado los últimos ocho años y todo ello con la vista puesta en la justa distribución de la riqueza del país, porque si Chile crece ustedes tiene que mejorar sus condiciones materiales de vida”.

Respecto a los temas más controversiales que tocó en la Cuenta Pública, como son el aborto y la eutanasia, Gabriel Boric recalcó que “he anunciado mi voluntad al Congreso de sostener un debate en torno al aborto legal y al eutanasia, como corresponde en una democracia. Como presidente estoy convencido de que la sociedad chilena merece dar esta conversación con espíritu constructivo y vocación de diálogo”.

“En un país democrático los cambios de largo plazo son los resultados del acuerdo entre los que piensan distinto, esa es el arte de la buena política”, sentenció.